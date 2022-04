5 aspirantes y solo una corona, estas son las candidatas a reina del Carnaval de Veracruz

Tras ediciones canceladas del Carnaval de Veracruz por la pandemia, este evento tan significativo para los veracruzanos no ha pasado desapercibido en este 2022, cerca de llevarse a cabo esta edición, el tema que ha causado más revuelo ha sido la elección de la nueva reina.La convocatoria para ser candidata a reina del carnaval fue cerrada el 1° de abril, registrándose 5 candidatas, algunas destacando por el apoyo del público.Yeri Cruz Varela “MUA”Conocida influencer y empresaria del Puerto de Veracruz, con el apoyo de sus fans y de los porteños, con el distintivo azul contiende por la corona jarocha.Valeria Angélica Rangel “Vale Queen”Es una bailarina y también influencer veracruzana, característica por el color amarillo que busca convertirse en la nueva reina del carnaval.Mirna Isabel Caballero Pérez “Chiquibaby”Con el distintivo morado, la profesionista de los medios, locutora de radio y conductora de televisión que busca ser reina.Miriam A. Carballo GallardoPortando el color dorado, es una modelo y joven estudiante que busca convertirse no solo en reina, sino también en una ingeniera.Hannia Elena Tuncheu MuñozEsta joven veracruzana es una licenciada en administración de aduanas, altruista frente de una asociación que ayuda a personas vulnerables de escasos recursos, portando el color rojo quiere ser la reina de Veracruz.Convirtiéndose en un carnaval histórico por el número de candidatos a reyes, la contienda a reina es de la que no paran de hablar.La elección consta de una votación, cada voto con el valor de $1 peso, ganando así la candidata que cuente con más votos.La ganadora se dará a conocer el 30 de mayo en el Zócalo de Veracruz, en horario de las 20:00 horas, bajo la supervisión de un notario público y en presencia de las contendientes.La corte real del carnaval 2022 será jerárquica, siendo los reyes aquellos contendientes con más votos. Siendo el caso de las mujeres, la concursante con más votos será reina, la que suceda en número de votos será princesa primera, el tercer lugar se convertirá en princesa segunda y el cuarto será princesa tercera.Cercanos a conocer a los representantes del Carnaval de Veracruz 2022, los veracruzanos ya quieren saber quiénes serán los reyes.