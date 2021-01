5 municipios más pasan a semáforo rojo de COVID en Veracruz; son ya 12 en riesgo máximo

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, dio a conocer que cinco municipios más pasan a semáforo epidemiológico rojo de COVID-19, en los próximos 15 días, por lo que las demarcaciones en riesgo máximo suman ahora doce.Entre tanto, de 77 que estaba en color naranja o de riesgo alto en las dos semanas pasadas, ahora serán 106; mientras que 78 estarán en amarillo o de riesgo medio y sólo 16 se mantendrán en verde o de riesgo bajo.Cabe mencionar que este semáforo epidemiológico estatal estará vigente del 1 al 14 de febrero.Ramos Alor llamó a la participación colectiva de todos los veracruzanos para frenar la propagación del virus, reconociendo que la movilidad de la población en todo el Estado no logrará reducirse lo suficiente, ocasionando que éste siga dispersándose y enfermando a más personas.Recordó las tres alertas preventivas y sus decretos, y pidió a los ciudadanos quedarse en sus hogares si no tienen a qué salir, principalmente en los municipios en rojo y naranja, donde la velocidad de contagios es alta, hay incremento de enfermos de SARS-CoV-2 y, por consiguiente, de ocupación hospitalaria.“Familia veracruzana si no hay eco de estas peticiones que el Gobierno Estatal les está haciendo, muy seguramente todo el estado de Veracruz pasará a rojo de riesgo máximo y eso traerá acciones más estrictas que tendrán el objetivo de proteger la salud de ustedes”, alertó.Expuso que se está a tiempo de que eso no pase y exhortó que quienes no han tomado con seriedad y responsabilidad estas medidas, aún pueden hacerlo y proteger su vida y la de sus familias.“Por favor no participen en la generación de un escenario complicado para la salud de las familias veracruzanas”, reiteró el titular de la SSA.Finalmente, el funcionario estatal recordó el número 800 0123456 para que llamen en el caso de tener síntomas de esta enfermedad y la página oficial www.coronavirus.veracruz.gob.mx para que consulten la situación de su municipio.