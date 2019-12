6 alimentos que no debes comer si tienes resaca

La resaca, también conocida como “cruda”, es un grupo de signos y síntomas que puede presentarse después de tomar alcohol en exceso.



Así lo describe la especialista en nutrición, Cinthya Olvera, quien agrega que los síntomas presentes en este proceso son deshidratación —el cuerpo produce más orina—, irritación, fatiga y debilidad —provoca una caída de glucosa en sangre—.



Es por ello que cuidar de la alimentación que se tenga ese día puede ayudar a que la resaca se alivie lo antes posible. Por ello, agunos de los alimentos que deben evitarse son:





1. Café

Beber café durante una resaca no es nada recomendable debido a que se trata de una bebida diurética, y el cuerpo ya se encuentra suficientemente deshidratado. “Procura mejor beber té, infusiones o simplemente agua, recuperar la hidratación es básico para sentirte mejor”.



2. Cerveza

Beber más alcohol, inclusive cerveza, al día siguiente de la fiesta puede ocasionar que los síntomas de la cruda persistan por más tiempo. Lo ideal es consumir agua, té o sueros hidratantes para recuperar la hidratación.



3. Bebidas energéticas

Tanto las bebidas energéticas como los refrescos tampoco deben consumirse pues representan una bomba de azúcar para el organismo que está en descontrol.



“Nuestro cuerpo no está diseñado para poder procesar estas grandes cantidades de azúcar. Con la resaca el organismo está en descontrol, no conviene darle aparte una bomba de azúcar”.



4. Alimentos picosos y condimentados

Contrario a lo que suele pensarse, los alimentos picosos y condimentados no son recomendables para las personas que atraviesan por un momento como éste. Así que olvídate de los chilaquiles, la birria o alguna bebida “extraña” con mucho chile.



Por el contrario, deben prepararse alimentos con poco aceite y sin condimentos, acompañados con verduras frescas, cereales integrales y de dos a tres porciones de fruta en el día.



“El alcohol es muy irritante. Tu cuerpo ya tuvo suficiente con el día anterior, no te causen más daño y por este día evita lo picoso”.



5. Grasas e irritantes

Los alimentos fritos, capeados y empanizados pueden causar náuseas y empeorar la acidez. Ante ello, se puede optar por preparaciones al horno, vapor o asadas.



“También puede funcionar si se agregan caldos desgrasados y naturales, para ayudar a recuperar tu hidratación”.



6. Comida ultraprocesada

La comida ultraprocesada, como pizza, hamburguesas y papas, sólo hará que te sientas peor. Además, debido al posible descenso de la glucosa en sangre es importante buscar fuentes de carbohidratos complejos.



“Busca cereales integrales, pasta integral, arroz salvaje o integral o arroz blanco con verduras, avena, quinoa, etc”.