En el marco del sexto aniversario de la explosión en Clorados III, la llamada Coordinadora por la Defensa de PEMEX hizo un llamado a las autoridades para que se deslinden responsabilidades y remedien repercusiones del hecho que ocurrió el 20 de abril del 2016.El responsable de difusión de la organización, Mario Díaz Ortega, dijo que han pasado 6 años sin que se remedie el impacto ambiental, incluso no se ha invertido en la seguridad industrial, dañando la cadena productiva, así como generando una situación económica y patrimonial para los trabajadores en general del Complejo Petroquímico Pajaritos.Explicó que Mexichem después del accidente cobró el seguro industrial y se llevó hasta la infraestructura de Clorados III para venderla como chatarra, dejando sin trabajo a obreros de compañías contratistas.En el lugar se registraron tres explosiones, ahí había trabajadores de Pemex, ICA fluor y varios subcontratistas. Petróleos Mexicanos, informó previamente que eran 30 fallecidos, cifra que paso a 32, se reportaron 136 lesionados y 2 mil desalojados.De acuerdo con testigos, los responsables de la planta no permitieron una evacuación inmediata, después de la primera explosión, asegurando que las plantas no tienen mantenimiento, un día antes había un fuerte olor a gas, los supervisores de PMV ordenaron que se siguiera trabajando y soldando, los trabajadores tardaron entre 15 a 30 minutos para salir, autoridades negaron dicha información.El evento se registró a las 15:15 horas de acuerdo con el dato oficial, un fuerte estruendo cimbro a Coatzacoalcos, Nanchital y el resto de municipios aledaños, en la zona industrial una columna densa de humo aparecía y la tragedia apenas comenzaba.