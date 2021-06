64 municipios votarán por Alcalde sin haber visto a candidatos debatir

“El debate queda cancelado”, fue una constante que se dijo en los foros democráticos organizados por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz para los aspirantes a gobernar los 212 municipios del Estado y a ocupar una diputación en los 30 Distritos locales.



De acuerdo con la plataforma “Veracruz Debate” 64 de los 212 debates se cancelaron debido a que todos los candidatos a las presidenciales municipales no fueron contactados o de plano optaron por rechazar la invitación del organismo electoral.



Lo mismo ocurrió con los debates en 4 de los 30 Distritos para diputaciones locales, puesto que algunos de los aspirantes a una curul rechazaron confrontar sus ideas con sus adversarios.



Cabe señalar que al menos era necesario la asistencia de al menos 2 contendientes en el proceso electoral de campañas, de lo contrario se suspendía.



El OPLE no ha dado el monto detallado de los recursos invertidos para la organización, sin embargo, previamente se informó que destinaron al menos 9 millones de pesos del presupuesto. El organismo incluso habría ampliado el recurso etiquetado para ese fin, que inicialmente era de 7 millones 880 mil pesos.



Como resultado de estos ejercicios democráticos, los integrantes de la Comisión de Debates del OPLE difundieron que los foros generaron un tráfico acumulado de un millón 200 mil personas.



La organización implicó la contratación de espacios físicos y empresas encargadas de la transmisión en tiempo real, así como los servicios de periodistas que fungieron como moderadores.



Concretamente los municipios en donde se cancelaron los debates fueron Acajete; Acatlán; Acultzingo; Aquila; Camarón de Tejeda; Atzacan; Ayahualulco; Benito Juárez; Calcahualco; Cerro Azul; Coahuitlán; Colipa; Coyutla; Cuichapa; Chiconamel; Chicontepec; Chontla y Chumatlán.



Además, Filomeno Mata; Huiloapan de Cuauhtémoc; Ilamatlán, Jalcomulco; Jesús Carranza; Juan Rodríguez Clara; Juchique de Ferrer; Magdalena; Maltrata; Mariano Escobedo; Mecatlán; Mecayapan; Miahuatlán; Mixtla de Altamirano; Naranjal; Omealca; Otatitlán y Ozuluama.



Además, Pajapan; La Perla; Platón Sánchez; Playa Vicente; Las Vigas de Ramírez; San Juan Evangelista; Soconusco; Soteapan; Tamalín; Tampico Alto; Tantima; Tempoal; Tenochtitlán; Tepatlaxco; Tequila; José Azueta; Texhuacán; Texistepec; Tlacolulan; Tlaquilpan; Tonayán y Tuxtilla.



Finalmente se cancelaron los debates por la alcaldía de Xoxocotla; Zontecomatlán de López y Fuentes; Zozocolco de Hidalgo; El Higo; Tatahuicapan de Juárez y Santiago Sochiapan.



Respecto a las diputaciones locales, de los 30 Distritos en que está dividida la entidad, en los Distritos 01 de Pánuco; 02 de Tantoyuca; en el Distrito 17 de Medellín y en el Distrito 23 de Cosamaloapan, no se efectuaron estos eventos por la inasistencia de los aspirantes.