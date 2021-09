74% de Ayuntamientos veracruzanos ya integraron su Comité de Entrega-Recepción

A cuatro meses para que los actuales Ayuntamientos concluyan su periodo constitucional y entreguen la estafeta a las siguientes administraciones municipales, 55 de ellos (26%) no tienen evidencia de la conformación de su Comité de Entrega y en 157 (74%) ya lo tienen integrado, dijo Alma Delia Beltrán González, jefa del Departamento de Mejora de la Gestión Pública del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).



Mientras que Juan Carlos Patiño, jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios del Congreso del Estado, exhortó a las autoridades municipales a atender, sin descuidar la administración municipal, el proceso de entrega, porque “el caballo va a empezar a correr más rápido y no se puede frenar”.



Reconoció que en estos momentos podrá haber “quinientos mil” compromisos, sobre todo con las contestaciones a las observaciones de presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2020 pero desde un principio se advirtió que previeran que se trata del último año de ejercicio.



En ese sentido, Alma Delia Beltrán González dijo que el proceso de entrega/recepción consta de tres etapas, la primera, es de mayo a junio con la conformación del Comité de Entrega.



La segunda etapa, de agosto a septiembre y la tercera etapa de octubre a diciembre.



Añadió que de los Ayuntamientos que ya tienen integrados sus Comités, 4 elaboraron las Actas de Instalación con inconsistencias, por lo que deberán solventar las observaciones emitidas.



En lo que respecta a las 15 entidades paramunicipales, organismos operadores del servicio de agua potable, 12 ya instalaron sus Comités de Entrega y 3 no tienen evidencia de ello.



Por cuanto hace a los Institutos Municipales de la Mujer, aclaró que 6 de ellos solicitaron al ORFIS acompañamiento para el proceso de entrega/recepción, de los cuales, 4 ya cumplieron con la instalación y 2 están pendientes.



Ante los avances en el proceso de entrega-recepción, Juan Carlos Patiño añadió “ya nos agarró el cuarto para las cinco y ya tenemos que cerrar el changarro pero esto lo visualizamos y se los dijimos”.



Recordó que la Ley Orgánica del Municipio Libre señala que las cuentas y responsabilidades de un Ayuntamiento serán revisadas por el siguiente, durante el primer año de su ejercicio, para los efectos legales a que haya lugar.



Lo que significa, agregó, que si se encuentran irregularidades, se tendrán que presentar denuncias por incumplimiento de un deber legal, que se sanciona de 3 a 10 años de prisión y multa de hasta 400 días de salario.