75 por ciento de mujeres desaparecidas en Veracruz, nunca se vuelve a saber de ellas

De acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en los últimos dos años, en Veracruz se ha denunciado la desaparición de 262 mujeres; 196 de ellas siguen sin ser localizadas.



Es decir, en el 75% de los casos de mujeres desaparecidas, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no han podido localizar, con vida o sin ella, a las víctimas.



Los municipios que registran un mayor número de mujeres denunciadas como desaparecidas que no han podido ser localizadas son: Xalapa, con 28; Veracruz, con 21; y Coatzacoalcos, con 10 casos.



RECUENTO DEL CASO MÁS RECIENTE



En el último caso, se han cumplido 13 días desde la desaparición de la joven Samara Arroyo Lemarroy, nutrióloga egresada de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad de Barcelona, especialista en el tratamiento de la diabetes.



El pasado 23 de diciembre, cuatro días antes de su cumpleaños número 29, Samara se dirigía a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 14, ubicada en la avenida Cuauhtémoc, en el Puerto de Veracruz, en donde laboraba. Samara nunca llegó a su centro de trabajo. A la fecha, no se tienen noticias de su suerte o paradero.



A partir de entonces, familiares y amigos se han movilizado exigiendo a las autoridades su localización: el pasado 27 de diciembre, se realizó una marcha pacífica en la ciudad de Jáltipan, de donde es originaria; se creó la etiqueta #SamRegresaaCasa, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.



De igual modo, la Universidad Iberoamericana emitió un comunicado pidiendo a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo una investigación seria sobre el caso; asimismo, el Club Rotario Internacional México, cuya sección Xalapa es dirigida por Samara, se unió al reclamo.



Dichas acciones han logrado que los medios nacionales den cuenta de la indignación provocada por su desaparición.



El pasado sábado 2 de enero, fue vinculado a proceso William “N”, quien fuera el instructor de gimnasio de Samara, acusado de conducir el vehículo propiedad de la desaparecida, el cual contaba con reporte de robo.



Si bien trascendió en medios de comunicación un video en el que se observaría a William “N” introducir un bulto en la parte trasera del vehículo, lo cierto es que la Fiscalía del Estado no lo ha acusado por el delito de desaparición cometida por particulares, ni se ha logrado la localización de la joven nutrióloga.



Aunque el caso de Samara Arroyo Lemarroy ha captado la atención pública, existen otras 195 mujeres desaparecidas en Veracruz en los últimos dos años, que tampoco han regresado con sus familias.