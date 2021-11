83 veracruzanos dieron positivo a COVID-19 y 5 murieron en últimas 24 horas

La Secretaría de Salud (SS) confirma 122 mil 557 (+83 nuevos) casos de COVID-19 acumulados en la entidad, de 262 mil 610 eventos analizados.Con respecto a la incidencia de contagios activos, hay 356 positivos y 223 sospechosos. En lo que va de la emergencia sanitaria se han recuperado 107 mil 635 pacientes y permanecen en vigilancia 396.La dependencia contabiliza 14 mil 526 (+5 nuevos) fallecimientos, reportando 127 mil 007 resultados negativos y 13 mil 046 sospechosos acumulados.En tanto, el director de Salud Pública, Salvador Beristain Hernández, reiteró que la emergencia sanitaria en el mundo todavía no ha concluido, pues las transmisiones persisten; de ahí que debemos mantener las medidas preventivas ya por todos conocidas y no confiarnos.Asimismo, enlistó algunos consejos prácticos para prevenir contagios en mercados y supermercados: que sólo una persona haga las compras, asear las manos al ingresar y tras pagar en cajas, guardar sana distancia en las filas.Cuando recibas un paquete a domicilio no te acerques demasiado al repartidor, de preferencia paga con tarjeta y trata de no tocar directamente los botones de la terminal; si debes firmar utiliza un bolígrafo que tengas en casa. En cuanto a los alimentos, vacíalos en un plato limpio y desecha inmediatamente los empaques o bolsas en que venían y lávate bien las manos.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas, llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!