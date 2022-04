A 11 años del asesinato de Milo Vela: Juzgarán a México por una década de impunidad

Al solicitar la máxima atención de las autoridades mexicanas para resolver de una vez por todas el hecho de que “durante una década ha quedado como una de las muchas heridas abiertas en la libertad de prensa en México”, este día inició la audiencia del Tribunal de los Pueblos por el Asesinato de Periodistas, el cual ahondará en el caso de Miguel Ángel López Velasco.El periodista veracruzano, asesinado hace una década en su casa en el puerto de Veracruz, ha convocado en la capital del país a conocedores del derecho internacional y otros periodistas que buscan que su caso ya sea resuelto por las autoridades de Veracruz, aunque esto será abordado y difundido por Internet este 27 de abril Las audiencias fueron convocadas por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un tribunal reconocido internacionalmente que, si bien no tiene autoridad legal formal, sí busca visibilizar las condiciones de impunidad a través de un juicio donde se evidencian las faltas de debida diligencia de las autoridades, para impulsar el castigo a los culpables.El Tribunal de los Pueblos por el Asesinato de Periodistas aborda casos que han escalado a nivel internacional y en este caso se ventilarán además homicidios cometidos contra comunicadores en Siria y Sri Lanka.Las audiencias contarán con un Fiscal y un Juez del caso que juzgarán el papel de México en la persecución de los homicidas de periodistas pero con la posibilidad de que las autoridades mexicanas puedan defenderse.La acusación contra el Estado Mexicano fue enviada incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a autoridades de Veracruz pero hasta el momento ninguna respondió.La fiscal del caso, Almudena Bernabeu, precisó que en el caso de Miguel Ángel López Velasco se establecerá en dos días cuáles son las causas de la impunidad que ha imperado en torno al hecho.“Veracruz ha sido el Estado que ha sufrido el mayor número de pérdidas en el colectivo de periodistas, como el caso de Miguel Ángel en una problemática que se da a lo largo y ancho de todo el país”.En ese sentido, lamentó que en 20 años en México hayan sido asesinados más de 150 periodistas y vayan 8 tan sólo este año.“Esto significa que algo está cambiando en el mundo y yo no quiero que cambie, es decir, es pensar que el periodista es una molestia, que es algo que se puede manipular, una ficha de cambio, algo que se ha pormenorizado a niveles impensable”.“Tiene que ver con desarrollo de redes sociales, en los intereses geopolíticos pero creo que no somos conscientes en lo colectivo de quién es el periodista y qué representa en las sociedades en las que todos queremos vivir”, dijo.La Fiscal sostuvo que la labor del periodista está infravalorada y en ese sentido, el Tribunal de los Pueblos tiene una labor más amplia de entender quién mata a los periodistas y a qué intereses responde que no se investigue a cabalidad un crimen contra éstos.Bernabeu indicó que espera que el trabajo del Tribunal pueda ser el punto de inflexión para el cambio necesario y desde México “contribuir a acabar este clima de impunidad”.Cabe recordar que los Tribunales de los Pueblos constituyen una forma de justicia de base y adoptan la forma de tribunales de opinión organizados por la sociedad civil.La mayoría de los Tribunales de los Pueblos se organizan para responsabilizar a los Estados por violaciones del derecho internacional, mediante la concientización de la opinión pública y la generación de un registro de pruebas legítimas.