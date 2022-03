A 7 meses de que Grace tiró techo, caseta de peaje de Tuxpan sigue cerrada

A siete meses del desplome del techo de la caseta de peaje en el entronque de las autopistas México-Tuxpan y Cardel-Totomoxtle, el acceso permanece cerrado, lo que obliga a conductores a tomar un atajo sobre la misma autopista México-Tuxpan.Esteban Trujillo, del vecino municipio de Tihuatlán, señaló que lo anterior representa un alto riesgo y ya han ocurrido al menos dos accidentes, ya que no se ha habilitado siquiera un retorno o entronque alterno por parte de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).Además, añadió, todo esto ocasiona desorientación para los usuarios, debido a que no se instalaron señalamientos preventivos e informativos.El techo de desplomó desde el 23 de agosto del año pasado por el huracán Grace, tras lo cual la Guardia Nacional informó el cierre a la circulación en dicha caseta de peaje, ubicada entre Tihuatlán y Tuxpan.El punto de cierre se localiza en el kilómetro 229+200 en la autopista, donde operaba la caseta número 13 de CAPUFE, cuyo techado ya fue retirado, pero el tramo permanece cerrado.Ante ello, quienes circulan de sur a norte (de Tihuatlán a Tuxpan) y pretenden tomar la desviación hacia Veracruz, tienen que avanzar unos 200 metros adelante del kilómetro 229+200 y atravesar la autopista dando vuelta en “U” hacia la izquierda para entroncar hacia la salida a Papantla.Pero la maniobra es peligrosa para los usuarios, además de complicada para los camiones de carga, ya que no se ha habilitado el tramo para realizar dicha maniobra de retorno, lo que ha provocado por los menos dos accidentes, según los mismos usuarios.