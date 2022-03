A 8 años de su implementación, comienzan a verse resultados del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Después de ocho años de iniciado el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se observa por fin una aplicación de la ley con pleno conocimiento, objetividad e independencia en el ejercicio de labor tan complicada, como lo es impartir justicia y, en particular, en la defensa de la integridad de los menores, reconocieron abogados.El litigante Mario Miguel Soto Cristóbal se refirió al auto de vinculación a proceso y un año de prisión preventiva, dictado por la jueza Ángela Peralta Meza en la carpeta 68/2022, abierta contra Eric “N”, guardia de seguridad de una plaza comercial en esta ciudad acusado de abuso en agravio de una menor.Los argumentos de la fiscal, Esperanza Ixtla y del asesor jurídico de la víctima, se basaron en la exposición del caso a cargo del propio Soto Cristóbal y Enrique Sosa Santiago, especialistas en el sistema de justicia penal oral.Y aunque el defensor público del inculpado también demostró amplio conocimiento del tema técnico en procesos orales, la exposición de los acusantes fue determinante en la imputación de hechos, con apariencia de delito de abuso sexual de menores.Ante ello la jueza Ángela Peralta privilegió los derechos de los menores, y tanto que fue enfática en señalar que no permitirá siquiera de manera confusa que se abuse sexualmente de los niños, por mínimo que sea el acto.Los litigantes Soto y Sosa admitieron que algunos criterios no les favoreció del todo, pero igualmente reconocieron que la jueza mostró imparcialidad y objetividad en el manejo de las figuras del nuevo sistema de justicia penal.De hecho, Ángela Peralta ha señalado que en Tuxpan la niñez está protegida en la esfera legal por el Poder judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado a través de sus fiscales especializadas, y llamó a que se denuncie todo abuso contra menores, para lo cual la ley sanciona severamente estas conductas, recalcó.