A 8 años del asesinato del periodista Moisés Sánchez, su hijo aún exige justicia

Proyectando imágenes de periodistas asesinados en Veracruz en la fachada de la Fiscalía General, el comunicador Jorge Sánchez exigió al organismo dar con los responsables del crimen perpetrado hace 8 años contra su padre, Moisés Sánchez Cerezo, así como avanzar en las investigaciones de los otros casos ocurridos en la entidad.La noche de este lunes, el también periodista acudió a las inmediaciones del inmueble en donde criticó que el exalcalde de Medellín de Bravo, Omar “N”, siga prófugo pese a estar acusado como autor intelectual del asesinato.“No vemos una respuesta favorable de las autoridades; hay una negación”, dijo Jorge Sánchez, criticando que incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se deslinda de este caso.Añadió que actualmente solo hay una persona detenida y a los policías implicados les variaron las medidas cautelares.“Tanto la Fiscalía como la FEADLE no han avanzado nada en las investigaciones, no hay un interés real de resolver este asunto y no tiene que ver con la política o partidos. Eso sucedió en 2015 cuando estaba el partido rojo en turno, posteriormente en el partido azul y hoy con este partido no hay un cambio real”, añadió.Jorge Sánchez, ahora integrante de la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos, comentó que cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tomó el cargo prometió que habría resultados.“No vemos voluntad por parte del Gobierno, de las autoridades y de la Fiscalía local”, declaró en entrevista.Recordó que en su momento el actual gobernador dijo que estaría “como cuchillito de palo” para dar celeridad a la investigación y que al pasar los años es claro que ese “cuchillo no tiene filo ni hace casquillas porque no se ha movido nada”.“Bueno, pues ya pasaron varios años y hay casos que siguen en la impunidad (…) No se ha alcanzado la justicia. Como familiares lo que pedimos esquemas se investigue lo que sucedió, se dé con los responsables y se castiguen como se tiene que hacer en un país democrático”.Recordó que el día de su desaparición, su padre fue levantado por al menos seis personas armadas que llegaron a su domicilio ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, lo sacaron con violencia y más tarde lo asesinaron.Añadió que en el caso de los policías que habían sido sentenciados por homicidio lograron apelar la sentencia y el juez determinó que se habían violentado sus derechos por haberlos arraigado de manera ilegal.“El juez ordenó que se repusieran las diligencias, omitiendo el arraigo y la sentencia fue por incumplimiento de un deber legal, que fue de seis años y seis meses que se tuvo que haber cumplido, se hizo la apelación y dijeron que se tenía que revisar porque se les puede vincular por homicidio y en eso proceso de amparos y revisiones ya llevamos ocho años”.Acusó a la Fiscalía de llenar el expediente de 38 tomos con oficios enviados entre dependencias, pero sin real avance en la investigación; además, dijo que tampoco se han podido reunir con la fiscal general Verónica Hernández Giadans.“Fueron detenidas cuatro personas, pero de todas solo uno está sujeto a proceso; dos ya tuvieron que salir por cambio de sentencia y el ex escolta del alcalde. El alcalde Omar está prófugo, es considerado el autor intelectual, pero la Fiscalía no tiene ningún avance”.