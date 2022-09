A Alcaldías se les complica ser transparentes, afirman

Para el director del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM), Rafael Alejandro Castillo Zugasti, si los ayuntamientos no cumplen correctamente o en su totalidad en materia de transparencia no es por falta de pericia, sino porque “no es sencillo”.“No creo que quieran ocultarlo o no quieran hacerlo, aquí habla más de lo temprano que está la administración pública municipal y que se van empapando con diversas acciones y diversos procedimientos", dijo sobre aquellos que desatienden sus portales de transparencia o incluso ocultan información.Agregó que tiene entendido que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), ha estado en contacto con los presidentes municipales para incentivarlos y así cumplan la ley."Estoy seguro de que lo van a llevar a cabo en tiempo y forma. Y esto no es cuestión de expertiz, sino que deben voltear a ver la ley y aplicarla en su momento. A lo mejor ha habido una serie de omisiones que no son del todo autoría de los presidentes municipales, sino lo que implica llevar una agenda en el ámbito de administración pública municipal".El funcionario aseveró que no defiende a ningúna autoridad municipal, pero insistió que es un trabajo muy arduo a pesar de que el ayuntamiento sea pequeño."No le estoy haciendo de abogado de nadie, lo digo porque yo fui funcionario público municipal, Secretario de un Ayuntamiento en alguna ocasión e hice todo el enrollo que implica estar en una administración municipal por muy pequeño que sea el ayuntamiento".Al acudir a la Firma de Convenio para el Fortalecimiento y el Desarrollo Municipal en seguimiento al convenio macro con las municipalidades en el Palacio de Ciudad Mendoza, indicó que observa a ocho meses del inicio de los nuevos gobiernos, presidentes municipales activos, con mucha recepción y empatía instruida por el gobernador.Sobre qué sucede con aquellos alcaldes que no firmarán el convenio, comentó que están en su derecho de no hacerlo pero se pierden algunos beneficios.Finalmente apuntó que no vea que tengan las autoridades municipales actuales algún "talón de Aquiles", al contrario, externó, tienen toda la disponibilidad y disposición para aceptar hacer cosas mejores.