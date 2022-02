A algunos no les gustó acuerdo entre SETSUV y Universidad Veracruzana

El empleado de la Universidad Veracruzana (UV) y agremiado al SETSUV, Enrique Ramírez Vázquez, acusó que el acuerdo firmado entre las autoridades de esta institución y la dirigencia sindical contiene violaciones al contrato colectivo de trabajo, a la Ley Federal de Trabajo y no se apegó a los estatutos de dicha organización."En consecuencia ese convenio que se firmó debe ser derogado porque no cumple con los requisitos de Ley, más que señalar a una persona en particular (su líder sindical, Juan Mendoza), simplemente evidenciar que no se cuidaron las formas y el fondo de la negociación", dijo.Al enseñar el documento firmado por las partes patronal y sindical, Ramírez Vázquez dijo que éste se firmó el 28 de enero a las 14:15 horas y en su vigésima primera cláusula contiene un anexo del tabulador de sueldos que regiría a partir del 1° de febrero pasado, lo cual se aprobaría íntegro por el Juzgado en Materia Laboral del Distrito Judicial de Xalapa."La violación a la contrato colectivo de trabajo y la Ley Federal del Trabajo está contenida en el tabulador de sueldos, que entra en vigencia el 1° de febrero para el personal técnico, administrativo y manual que somos los que integramos el SETSUV", acusó.Detalló que el tabulador estipula un salario mensual de 5 mil 135.10 pesos, es decir, 2 mil 565.55 pesos y la cuota diaria es de 171.17 pesos, mismos que aparecen como clave de pago en los cheques que reciben los empleados basificados.Al decir del sindicalizado, este pago diario contrasta con el salario mínimo general en el país que fue establecido este año en 172.87 pesos, por lo que es menor al monto oficial estipulado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami)."Esto viola la cláusula 70 del contrato colectivo que establece que en ningún caso los derechos de los trabajadores de la UV serán inferiores a los que concede la Constitución General de la República y la Ley Federal del Trabajo", puntualizó.Expuso además que la nueva reforma laboral señala que el contrato firmado entre las partes, debe ser llevado a las bases para su ratificación, lo cual no ha ocurrido, por lo que hasta que ello no ocurra no se podrá anexar al contrato colectivo de trabajo para que riga en los próximos dos años (2022 y 2023)."Este convenio no está apegado a la Ley porque estamos demostrando con documentos, con contrato, con la Ley, que el nivel dos de nuestro tabulador está por abajo del salario mínimo y si nuestro contrato dice que nuestro sueldo nunca podrá ser inferior al mínimo, es una violación al contrato colectivo de trabajo", reafirmó.Acotó que se llevó a cabo una reunión regional donde los directivos del SETSUV negaron que los empleados agremiados vayan a percibir menos salario que un trabajador de cualquier empresa, porque existe un estímulo por antigüedad con el que se incrementa su percepción.Pero para recibir esta prestación extra, el sindicalizado debe tener al menos cinco años con su base, lo cual no aplicaría a los trabajadores suplentes y los suplentes regularizados, que no tienen un nombramiento definitivo dentro de la institución. "A los trabajadores suplentes los pone más abajo del salario mínimo", denunció.