A alumnos de la Normal Veracruzana ya los vacunan, afirman; piden mismo trato en UPN

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 301-Xalapa (UPN) reprocharon el haber sido excluidos de la vacunación contra el coronavirus por parte de las autoridades del Gobierno de Veracruz.



Una de las quejosas reclamó que a los alumnos y alumnas de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) sí fueron incluidos en el Plan de Vacunación antiCovid, a pesar que los de la UPV igual se alistan para ser docentes y correrían los mismos riesgos.



“Resulta que nos están comentando que los de la Normal, los de la BENV, están recibiendo la vacuna, y que como los docentes también empezaron por letra”.



En queja anónima ante alcalorpolitico.com recalcó que muchos de los estudiantes exhibieron en sus redes sociales el momento en que habían sido vacunados, siendo que todavía no cuentan con plaza o ejercen la docencia frente a grupo.



“La inconformidad no es contra la escuela sino contra las autoridades sino con las autoridades que están con la logística de las vacunas”.



Cuando indagaron con las autoridades de la escuela, la respuesta fue la misma que se le dio a otros estudiantes: que la vacuna sólo iba a ser para los docentes, no para el alumnado.



“Por los conocidos que tenemos están siendo vacunados los de la BENV, los estudiantes. Lo único que nosotros pedimos es que también seamos tomados en cuenta como los estudiantes de la BENV están siendo tomados en cuenta”.