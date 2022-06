A quien corresponda:Les pido, por favor, publicar, de manera anónima, lo siguiente:En diciembre del 2018, se solicitó un recurso de reembolso al ISSSTE por gastos realizados en el ámbito extrainstitucional por una deficiencia en la atención médica dentro de la institución. En noviembre del 2019, la comisión de quejas médicas del ISSSTE resolvió como procedente el reembolso y desde esa fecha hasta el día de hoy no se ha pagado.Entregué toda la documentación solicitada para el cobro y hasta el día de hoy no he recibido respuesta. Es increíble que han pasado casi tres años y entre trámites burocráticos o mal manejo de los recursos o simplemente "jineteo" del recurso, no se ha recibido.No sé a quién acudir porque nadie me da respuesta.