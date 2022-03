A comunidad afrodescendiente le roban candidaturas, critican

Como ocurre con los indígenas, la comunidad afrodescendiente denunció que algunos personajes se cuelgan de este sector para ocupar candidaturas y cargos públicos."Cuando se trate de acciones afirmativas, pedimos a los institutos electorales que nos ayuden a blindar, porque también los afros vivimos la usurpación de identidad igual que las comunidades indígenas. A nosotros nos interesa que a los cargos de representación llegué gente que conozca nuestra lucha", dijo la presidenta del Consejo Afro de Veracruz, Rosa María Hernández Fita.Al recordar que el término “acción afirmativa” se refiere a aquellas acciones positivas que reducen o eliminan prácticas discriminatorias contra sectores de la población, Hernández Fita indicó que todo aquel que quiera ocupar un cargo público como parte de la comunidad afro debe conocer por qué es importante estar ahí y estar identificado con la causa del sector."Porque si llegas y no defiendes las causas de tu pueblo, de verdad es algo que en esa decisión afectamos a la población que requiere ser atendida".Explicó que hay muchos casos en los cuales han resultado afectados con la usurpación de identidad, y ejemplificó lo que ocurre en los institutos electorales cuando se dan las acciones afirmativas, la gente busca se les otorguen constancias avalando su pertenencia a un pueblo afro aunque no conozcan nada al respecto."Ahí se tiene que blindar para los partidos políticos, y es que sí hubo gente que utilizó esta estrategia para poder estar, pero imagínate que llega alguien que se dice afro y no conoce nuestra lucha, no vamos entonces a estar representados".