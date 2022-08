A Cuitláhuac se le olvidó la declaratoria de crisis humanitaria: Académica UV

La académica de la Universidad Veracruzana (UV) y exfuncionaria del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, Mayra Ledesma-Arronte, afirmó que la administración estatal sigue sin atender íntegramente el problema de desaparición de personas en la entidad."Es búsqueda, es atención a víctimas y es investigación. Y la investigación es donde está peor parado, no hay capacidad para atender el tema", criticó en entrevista en la plaza Lerdo de Xalapa, donde este martes colectivos conmemoran el Día Internacional del Detenido-Desaparecido.Así, la que fuera directora de Cultura de Paz y Derechos Humanos aseguró que hay decepción y desesperanza hacia un Gobierno "presuntamente de izquierda"."Estamos por cumplir 4 años de este Gobierno, decepción, sí; desesperanza, también", comentó la profesora universitaria al acotar que desde que García Jiménez ganó y luego cuando llegó al poder, trabajaban con las familias de las personas no localizadas."Nos reuníamos en el Centro Recreativo, se creó esta Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos (...) Tocó construir todo desde cero, después vino la pandemia, empezamos muy bien, había mesas con los colectivos", recordó Ledesma-Arronte al lamentar que aunque se tenía "la mesa puesta" para avanzar en el tema no se logró dicho cometido."La dinámica de Gobierno es muy fuerte, vean la agenda del Gobernador, las secretarías, pero para eso eran las instituciones, para que se atendieran las cosas, pero se volcaron más al tema electoral, no tengo otra explicación. Lo digo: los derechos humanos no dan votos", consideró.Cuestionó que aunque al inicio de su Gobierno se hizo una declaratoria del programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves en Materia de Derechos Humanos y Desaparición de Personas y se empezó a trabajar en ese sentido, después "se le olvidó".La excolaboradora del Gobierno Veracruzano cuestionó también que las autoridades gubernamentales no se quiera volver a sentar con las familias de desaparecidos que piden una atención inmediata a la problemática."No entiendo por qué les tienen miedo a las familias, hay una ausencia de voluntad política para atender el tema", reafirmó Mayra Ledesma.