A diputadas por Orizaba se les olvidó promesa de quitar Caseta de Fortín

A pesar de que el retiro de la caseta de Fortín es una necesidad para la población de la zona, más ha apoyado el senador Ernesto Pérez Astorga que las diputadas federal y local del Distrito, criticó el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Orizaba-Córdoba, Luis Cruz Montesinos.El empresario expresó que es triste que funcionarios locales no tengan esa visión de ayudar a la población en temas que son relevantes.Reconoció que en su momento, cuando se les planteó esta lucha de años, todos dijeron que sí y escucharon a los empresarios, que les explicaron con datos las razones por las que debe ser removida esa plaza de cobro.Remarcó que esta medida sería benéfica no sólo para el sector productivo, sino para la población en general e incluso sería bueno para ellos como funcionarios el ayudar a la gente.Consideró que el tema se ha vuelto una “papa caliente” para los funcionarios, por lo que las diputadas federal, Corina Guarneros, y local, Itzel López, primero parecían muy dispuestas a apoyar pero ahora ni las llamadas les toman.Indicó que el único que ha insistido en este tema y que les sigue apoyando es el senador Ernesto Pérez AstorgaComentó que en cuanto al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Federales, Sergio Gutiérrez Luna, hizo una propuesta en torno a este tema que se ve como un camino diferente a lo que siempre han promovido y no les interesaba, pero no saben si podría funcionar.