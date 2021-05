A falta de 12 días, aún no se imprimen las boletas para la elección de Ayuntamientos

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, reconoció que hasta este lunes y faltando 12 días para los comicios del 6 de junio, aún no se imprimen las casi 6 millones de boletas para la elección de Ayuntamientos.



Durante la sesión extraordinaria urgente y al dar contestación a diversos cuestionamientos del representante del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Salas Martínez, señaló que en este momento la empresa Gráficas Corona J.E., S.A. de C.V., se encuentra imprimiendo las papeletas correspondientes a las Diputaciones.



“Estamos en impresión de boletas de Diputaciones en este momento, de Diputaciones primero y después vamos a estar con las de Ayuntamientos, todavía no empieza las de Ayuntamiento. Ni siquiera ha empezado el tema de la impresión de (las boletas de) Ayuntamientos”, dijo en su intervención.



Pese al retraso de más de 10 días en la producción de la documentación electoral de los comicios municipales, el titular del OPLE Veracruz garantizó que sí se recibirán las boletas a tiempo en los órganos desconcentrados.



“Por supuesto que sí van a llegar las boletas, estamos muy apurados, pero tenemos que salir adelante. La logística de los camiones para salir de la empresa, los que sean necesarios para ir repartir a todo el Estado”, contestó ante la preocupación del panista por la logística que se planea para su distribución.



Cabe mencionar que en el acuerdo avalado este día se fijó el 31 de mayo como la fecha en que se recibirán las boletas en los Consejos Municipales; y el 31 de mayo y 1 de junio para llevar a cabo el conteo, sellado y agrupamiento de las mismas. Originalmente las fechas para recibirlas estaban previstas entre ayer domingo y hoy lunes 24 de mayo, mientras que el conteo, sellado y agrupamiento se haría entre ayer y el 28 de mayo.



Alejandro Bonilla Bonilla ahondó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como en anteriores procesos comiciales, estará a cargo de la vigilancia del traslado de la documentación electoral.



Aseveró además que tiene el apoyo absoluto del Instituto Nacional Electoral (INE). “Vinieron unos funcionarios de la Ciudad de México por el tema del seguimiento y tenemos todo el apoyo para hacer llegar los paquetes en su momento a los funcionarios de las casillas”.



Reiteró que la demora se debe al retraso que se originó con los registros de candidaturas. “Ustedes lo vivieron, lo vivimos juntos todos, se pidieron dos prórrogas, luego dimos lo de paridad 48 horas, luego 24 horas, sustituciones, en conclusión: el registro de candidaturas nos vino atrasando los tiempos”.



Sobre si la dilación y la premura con la que se están produciendo las boletas implicará un pago extra a la empresa con sede en la Ciudad de México, Alejandro Bonilla explicó que hay un contrato en el que se estableció el monto a pagarle (39 millones 999 mil 999.04 pesos), por lo que éste no incrementará.



“Ya está firmado, entonces no tiene por qué costarnos más la elaboración de las boletas en menos tiempo. Será el mismo costo de las boletas”, precisó.



Finalmente dijo desconocer por ahora qué nombre del candidato a la Alcaldía de Veracruz por la Alianza PAN-PRI-PRD aparecerá en la papeleta, reiterando que como todavía no se están imprimiendo, no se tiene dicha información.