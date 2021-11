A fin de año, credenciales del INE con terminación 21 perderán vigencia

El 31 de diciembre de este año, casi 300 mil credenciales para votar con fotografía con terminación en 21, de igual número de veracruzanos, dejarán de servir como identificación oficial porque perderán su vigencia de 10 años.En caso de no renovarse en los próximos días, el 1° de enero de 2022 serán dadas de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal.Al respecto, Sergio Vera Olvera, vocal del Registro Federal de Electores de Veracruz, recordó a los ciudadanos que por causa de la pandemia de Coronavirus, los módulos de atención sólo dan servicio mediante cita agendada.Por lo que no se atenderán a los ciudadanos que se presenten a los módulos de manera espontánea para solicitar el canje del plástico por pérdida de vigencia, corrección de datos o extravío."Con toda esta situación de la pandemia ya no es como antes que llegábamos y nos formábamos en el módulo. Ahora la atención es a través de citas, por lo que no se atiende con llegadas improvisadas (de ciudadanos)".Reconoció que las citas se están agendando en 20 o 30 días porque se tiene que tomar en cuenta los protocolos sanitarios que se tienen que implementar, no sólo para cuidar a los usuarios sino también al personal.En ese sentido, lamentó que dos funcionarios de módulos de atención han perdido la vida por COVID-19, por lo que se tienen que poner en práctica los protocolos.Reconoció que al INE frecuentemente se le cuestiona de por qué cada 10 años se tiene que renovar la credencial para votar con fotografía y la respuesta es que cada década el ser humano cambia sus características fisiológicas y por eso se tiene que hacer la renovación.Hizo un exhorto a los ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía terminación 21 a que agenden con tiempo sus citas y no lo dejen para la última hora.