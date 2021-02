A Gladys Merlín y su hija las mató “alguien que conocía bien la casa”

Como único sobreviviente y agraviado directo del homicidio de su madre, la exdiputada local y exalcaldesa de Cosoleacaque Gladys Merlín, y de su hermana, Carla Enríquez, este miércoles por la noche Emigdio Enríquez Merlín acudió a la Fiscalía a rendir declaración.



El ex futbolista profesional dio a conocer que las autoridades no le han dado mayores detalles con respecto a las investigaciones, pues dijo, están muy herméticos.



"Sé lo mismo que ustedes, han dicho que hay avances, que están caminado, yo pregunto, pero andan muy herméticos, yo confío en la justicia de Gobierno del Estado y Federal y que están haciendo lo posible por dar con los cobardes autores intelectuales y materiales", añadió.



A 9 días del doble homicidio en el Barrio Segundo de Cosoleacaque, y tras haber "levantado la cruz", Emigdio dijo desconocer las líneas de investigación que siguen las autoridades.



Millo, como es conocido, reconoció que hay "algo raro" en el tema de cómo los asesinos ingresaron al domicilio en la calle Correos, toda vez que incluso el alambrado eléctrico estaba apagado.



"Tuvo que ser alguien que conocía bien la casa, sé que la malla no tenía electricidad ese día, lo cual es una cosa muy rara, le bajaron el switch, fue algo muy premeditado. Muy medido.

Es una cosa que yo me pregunto todas las noches porque no éramos gente mala, hay adversarios políticos, más no enemigos políticos, no entiendo la saña y por qué de esa manera", recordó.



El empresario recordó que el día del homicidio él estuvo en la oficina con su mamá hasta las 12 y media de la noche y cuando se retiró y llegó a su domicilio, avisó a Gladys que había llegado con bien y ella le notificó que ya había terminado de cocinar el desayuno de la mañana.



Enríquez Merlín insistió en pedir justicia por los arteros asesinatos de su madre y hermana y reveló que es la primera vez que es llamado a declarar.



En temas políticos indicó que no ha pensado en participar en temas políticos, aunque dijo que si lo invitan lo platicaría con su esposa.