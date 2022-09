A golpes y empujones reabren puertas del palacio en Manlio Fabio Altamirano

La mañana de este miércoles, pobladores de Manlio Fabio Altamirano se enfrascaron en empujones, jaloneos y gritos entre el grupo que mantiene tomado el Palacio Municipal y otro grupo que apoya a la Alcaldesa, esto al querer recuperar el inmueble y entablar una supuesta mesa de diálogo.Fue la alcaldesa Ana Lilia Arrieta Gutiérrez, quien llegó cerca del mediodía acompañada por un presunto grupo de choque y otros funcionarios, como el Director Jurídico del ayuntamiento para intentar liberar el Palacio Municipal, toda vez que se opone un gran número de habitantes a la instalación de los medidores de agua por parte de la Comisión de Aguas del estado de Veracruz (CAEV) en el municipio.La Alcaldesa llegó al Palacio y encaró a los manifestantes, ahí les sugirió que una comitiva que representara a los pobladores inconformes entraran a la sala de Cabildo para entablar el diálogo, sin embargo, estos se negaron proponiendo fuera en las instalaciones del DIF municipal, sin embargo, no llegaron a un acuerdo.Por lo que la Presidenta Municipal, junto con su grupo que la apoyaba, se mantenía espaldas a ella y ella dirigiéndose a los manifestantes, explicó que la obra del agua potable se trataba de “un regalo” de los gobiernos estatal y federal, por lo que convenía este cobro a los pobladores.Sin embargo, esto no logró convencer a los ciudadanos que mantenían tomado el Palacio Municipal e indicaron que la obra fue gestionada por el diputado local Magdaleno Rosales Torres y no por ella.Ambos grupos no estaban conformes ya con lo que estaba ocurriendo mientras que el Director jurídico del ayuntamiento trataba de persuadir a los manifestantes, los ánimos empezaron a calentarse y los empujones no se hicieron esperar cuando las autoridades los hicieron a un lado para que funcionarios entraran al palacio.“No empujen, no empujen”, “aquí nadie va a agredir”, comenzaron a gritar los que tenían el palacio bajo su poder.Cuando el grupo de choque logró abrir la puerta comenzaron los golpes, los empujones y los jaloneos entre ambos bandos donde había hombres, mujeres y hasta niños, elementos de la Guardia Nacional tuvieron que intervenir para separar a ambos grupos y tratar de calmar los ánimos, la Alcaldesa se había ya retirado del lugar.En el video que transmitió la página de redes sociales del ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano se pudo apreciar que la confrontación verbal que terminó en las agresiones duró cerca de 30 minutos, desde que arribó la Alcaldesa al palacio hasta que se abrieron las puertas.