A Hospital Regional de Veracruz le falta equipo para atender niños con cáncer

En reunión con servidores públicos del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), la madre de un niño con cáncer que es atendido en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) exhibió que faltan los equipos básicos para atender a niños con este padecimiento.Si bien es cierto que la representante del colectivo de padres y madres de niños con cáncer ya había expuesto anteriormente que el tomógrafo del hospital no funcionaba, indicó que la situación sigue igual.Agregó que además de este aparato, tampoco tienen ultrasonido ni rayos X, los cuales son necesarios para los estudios que requieren los menores.Durante la celebración de la mesa de trabajo número 48 con familiares de menores con cáncer, en la que se busca dar seguimiento a acuerdos establecidos en reuniones anteriores, la mujer mencionó que las autoridades del hospital y del Estado no han dado respuesta sobre este tema.Asimismo, la madre de familia preguntó sobre el avance de la rehabilitación de la Torre Pediátrica, pues no se ha avanzado en ello; señaló que en la farmacia del hospital no se surte la receta completa, sin embargo, ponen el sello de “entregado”.Ante sus cuestionamientos, Enrique Pérez Olguín, coordinador de Operación y Distribución del INSABI, le hizo saber que la adquisición de los aparatos que requiere el hospital “depende de los trámites del Estado” ante el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) y la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES).En la reunión, el servidor público precisó que para la adquisición de estos equipos, el estado de Veracruz debe cumplir con los procesos establecidos, para que el INSABI financie lo solicitado.En la reunión, Pérez Olguín se comprometió a establecer contacto con la entidad para verificar los trámites que ha hecho el Gobierno Estatal para lograr subsanar estas necesidades.Respecto de los avances en la rehabilitación de la Torre Pediátrica, Enrique Pérez Olguín recordó que el INSABI ya hizo la transferencia de recursos al estado de Veracruz para este fin.Tras conocer que no se ha avanzado, afirmó que se pondrá en contacto con el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura y Rehabilitación de Establecimientos de Salud del INSABI, Carlos Sánchez Meneses, para informar los avances de la rehabilitación en la próxima reunión con madres y padres.Finalmente, en relación con la posible falta de medicamentos o la omisión del Hospital de Veracruz de no surtir las recetas en tiempo y forma, Pérez Olguín destacó que para evitar irregularidades en este sentido, deberá hacerse saber por escrito cuando ocurra.Dicho escrito deberá estar dirigido a las autoridades hospitalarias, para que el Órgano Interno de Control (OIC) pueda auditar ese procedimiento.