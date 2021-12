A inicios de 2022 arranca vacunación de refuerzo a personal educativo: López-Gatell

La Secretaría de Salud anunció que a inicios de 2022 arrancará la vacunación de refuerzo para personal educativo y destacó que ya comenzó la aplicación de terceras dosis en personal de salud, reiteró que se inmunizará a profesionales de la salud del sector público y privado.“Empezamos la vacunación en personal de salud en siete estados, pero continuaremos esta semana, usando las instalaciones donde laboran e incluye al sector público y privado. Tenemos la programación para la vacunación de personal educativo que arrancará a inicio de año. Recordemos que de esta manera se atiende a uno de los tres ejes de priorización de la política de vacunación que es facilitar la educación y en medida que el personal esté protegido esto será posible. Por eso serán vacunados con el refuerzo”, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.El funcionario resaltó el efecto positivo de la vacunación para disminuir los casos graves y defunciones por COVID-19. Señaló que en abril, cuando habían pasado cuatro meses del inicio de la vacunación contra Coronavirus, el tamaño de la mortalidad en los no vacunados era 2.6 veces más del tamaño de los vacunados, pero en noviembre 14 veces la mortalidad de los vacunados estaba representada en los no vacunados.“Es evidente que las personas no vacunadas son las que contribuyeron con la mayoría de la mortalidad. Es claro que la mortalidad en los no vacunados es mayor, la conclusión obvia es que la vacunación contra COVID-19 es el elemento más importante de prevención para la reducción de riesgos tanto en hospitalizaciones como defunciones por Coronavirus”, dijo.