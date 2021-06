A jubilados del IMSS les adeudan 23 mil millones de pesos; demandan su dinero

Con una protesta en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) demandaron a las autoridades federales declinar la Jurisprudencia 185/2008, pues les impide acceder a los recursos de cesantía y vejez.



Elizabeth Jácome Rongel, coordinadora en Xalapa de la Unión Nacional de Comités IMSS (UNCIMSS), indicó que desde el año 2015, no han podido acceder a dichos rubros.



"Queremos una mesa de diálogo para pedirles que nos devuelvan el dinero de Cesantía y Vejez. Desde noviembre del 2015 no nos han regresado el dinero, es un dinero que nosotros ahorramos quincena con quincena".



Mencionó que es una demanda a nivel nacional, ya que son más de 180 mil jubilados los que están padeciendo la misma situación.



"El monto aproximado de lo que nos deben a nivel nacional es de 23 mil millones, en Veracruz somos más de 11 mil jubilados. Estamos pidiendo que se tome una decisión política porque sí se puede".



Refirió que ya han tenido demasiadas mesas de diálogo con diferentes instancias federales y legales pero no hay ninguna respuesta positiva para los jubilados.



"Ya hemos tenido mesas de diálogo, ésta última nos hicieron pensar que somos tontos y mandaron a terceras personas porque los directivos del IMSS no lo pueden resolver", finalizó.