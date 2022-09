A la medianoche de este viernes Tito "N" obtiene libertad bajo fianza tras amparo de juez federal

Minutos antes de la medianoche de este viernes la jueza de control, Mónica Segovia, varió la medida cautelar de prisión preventiva para el panista Tito “N”, quien continuará su proceso en libertad.El político deberá pagar una garantía de 30 mil pesos, así como cumplir con la firma periódica cada semana y entregar su pasaporte al juzgado.Tito “N” consiguió un amparo del juzgado primero de Distrito federal, autoridad que dio un plazo de 12 horas a la juez para dejarlo en libertad determinando que los delitos que se le siguen no ameritan prisión preventiva.Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado lo detuvo el pasado 27 de noviembre de 2021, acusándolo de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y fraude durante su periodo como alcalde de Tierra Blanca para el trienio 2011-2013.Afuera de los juzgados acudieron militantes del partido en solidaridad con el excandidato a la dirigencia estatal del PAN, tal es el caso de los diputados locales Enrique Cambranis Torres y Miguel Hermida Copado.Previamente el abogado defensor, Danilo Alvízar Guerrero, informó que la jueza de control ordenó un receso de dos horas ante la ausencia del fiscal responsable del caso, por lo que fue necesario designar a una suplente.El defensor subrayó que la medida cautelar impuesta por el Juez de Control “no es la idónea”, por ello debía quedar libre: “En este caso los argumentos que dieron para tenerlo preso no son suficientes,Tito “N” fue detenido en el municipio de Álamo, cuando competía dentro del proceso interno del PAN como candidato a la presidencia del Comité Directivo Estatal de ese partido.El panista fue trasladado al Distrito Judicial de Xalapa con sede en Pacho Viejo, y recluido en el penal estatal en el que estuvo recluido los últimos 10 meses.El Despacho Jurídico "Ordóñez, Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, S. C.", informó que el amparo indirecto liso y llano le fue concedido a su cliente por el juzgado primero de Distrito dentro del expediente número 620/2022.