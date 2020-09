A las protestas sí “llegan en un minuto”, recriminan feministas a policías

Mujeres con los colores morado, verde y negro del movimiento feminista cerraron este lunes la circulación del viaducto en la ciudad de Xalapa, como parte de la protesta nacional para demandar aborto legal.



Lonas con las frases "¡Será Ley!”, “¡La maternidad será deseada o no será!”, “¡Aborto legal, seguro y gratuito!" fueron colocadas en la entrada y salida del túnel que se encuentra en la parte inferior del parque Juárez.



Después de varios minutos, un grupo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se colocaron frente a las féminas, en la salida que da hacia la calle Zaragoza.



No obstante, debido a que las jóvenes comenzaron a dejar pasar ambulancias y otros vehículos ante algunas emergencias, los policías terminaron por replegarse, cuidando las escaleras hacia el parque y colocándose a lo largo de Zaragoza.



“Ustedes también son víctimas de acoso por parte de sus compañeros y jefes”, comenzaron a gritar las jóvenes a mujeres policías, “¿cuántas de ustedes no reciben pensión de sus parejas? Ahorita llegan en un minuto y cuando necesitamos seguridad no están”.



Tras varios gritos y luego de que los policías se replegaran, las féminas comenzaron a vandalizar las paredes del Viaducto: “¡Volvimos a salir!”, “¡La policía viola!”, “¡No perdonamos ni olvidamos", escribieron.



Además, a los hombres reporteros y fotógrafos, les pedían que se retiraran por ser una protesta “separatista”.