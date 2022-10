A Layda Sansores “la forjó Salinas, ella es lo peor de las lacras políticas”

Foto: Redes sociales

Ricardo Rojas Díaz Durán, senador suplente y consejero político del presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, exigió “piso parejo” para elección de candidatos a la presidencia de la República Mexicana.“Ricardo Monreal le va a ganar a Claudia, a Adán y a Marcelo y exigimos piso parejo, porque no hay piso parejo, desde la plataforma presidencial hay una corcholata favorita y hasta tiene corcholato sustituto. Desde el poder presidencial se les ha venido apoyando”, dijo.Desde un café en Xalapa, Díaz Durán explicó que visitó Veracruz para comenzar a crear “redes monrealistas”.“Vengo a instalar y archivar las redes monrealistas en Veracruz y en todos los municipios del Estado, en todos los sectores sociales, económicos culturales. También venimos a abrir espacio de diálogo para recibir propuestas, ideas, proyectos para sumarlos al proyecto de la reconciliación por México que encabeza don Ricardo Monreal, quien es nuestro perfil que consideramos el mejor para ser el futuro Presidente de la reconciliación nacional”.Afirmó que ve a Veracruz como una entidad ya “monrealista”.“Estas redes monrealistas son un espacio político e incluyente, en dónde vamos a sumar a todos los veracruzanos y veracruzanas de buena fe que han sido excluidos del proyecto en Veracruz, que han sido excluidos en los procesos internos de MORENA, que han sido también estigmatizados, señalados, defenestrados desde el poder”.Según Díaz Durán, han hecho estudios que aseguran que Veracruz está en contra del gobierno de Cuitláhuac García debido a la inseguridad, la falta de empleos, de crecimiento, abandono del campo, la falta de inversiones y de oportunidades.Asimismo, demandó elecciones primarias en MORENA para definir al candidato presidencial, pues las encuestas no toman la voluntad popular, “son encuestas patito”.“Nosotros tenemos una lealtad política con el presidente López Obrador pero no una sumisión, ni nos van a hincar ni nos van a arrodillar, no nos vamos a rajar ni nos vamos a bajar. Porque MORENA es patrimonio del pueblo de México y lo construimos con mucho esfuerzo”.Sobre la reciente acusación de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores sobre que Monreal pactó con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Díaz Durán advirtió que Sansores no tiene autoría moral ni política para hacer este señalamiento.“Ella es el prototipo de política surgida del viejo régimen, a ella la forjó Carlos Salinas de Gortari, la forjó el caciquismo priísta, ella representa lo peor de las lacras políticas, como dice el presidente López Obrador. Ella está violando la Constitución y la ley, el artículo 16 constitucional señala que está prohibido utilizar el espionaje telefónico”, dijo.