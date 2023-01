A los hijos se les debe enseñar a perder, recomienda Psicólogo Infantil

Eder Rocha, Psicólogo Infantil, destacó que es necesario que los padres de familia enseñen a sus hijos que en la vida hay días en que se gana y otros cuando se pierde, pues con ello se evitarían situaciones como la ocurrida en La Perla donde un infante mató a su amigo de 11 años.Samuel, de 11 años murió el pasado domingo, luego de que su amiguito de 10 años le disparara un tiro a la cabeza, luego de haber jugado maquinitas.En este sentido el experto acentuó que en primer término debe haber supervisión de los papás cuando los infantes realizan ciertas actividades y determinar los tiempos, por ejemplo cuando están frente a los videojuegos."Debemos de preguntarnos qué tan tolerante es el niño a la frustración, pero también tenemos que analizar si le estamos dando todo a los hijos, a la hora que quieren y como quieren. Y ¿qué pasa cuando en la vida real no obtiene lo que desea, cuando pierde la cartera, llaves? Algunos entran en un cuadro de pánico, de impulsividad donde no están reguladas sus emociones".Agregó que hay niños que no saben esperar, no saben perder porque no les enseñaron a enfrentar estas emociones y les dan todo sin pensar, cuando que en la vida hay altas y bajas.Por eso apuntó que en toda familia deben ponerse límites y sobretodo no invalidar emociones como la frustración, espera para recibir algo, pues es necesario que conozcan todas.