A magistrados del TEJAV “les vale” su trabajo; tardan años en atender a población

Luego de que el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) acusara que una iniciativa de MORENA en el Congreso local pretende extinguir a dicho Tribunal con falsos argumentos, el diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín acusó que a los magistrados del TEJAV “les vale” su trabajo y tardan hasta tres años en resolver un asunto, razón por la cual presentó la propuesta para extinguir dicho órgano.Por redes sociales, el Legislador respondió al magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, quien denunció que la iniciativa de Gómez Cazarín usa falsos argumentos para desaparecer al TEJAV.“Es falso que exista el rezago o el atraso al que se alude en la iniciativa, por el contrario, lo cierto es que de los casi 3 mil expedientes que el TEJAV ‘heredó’ al momento de su puesta en marcha, actualmente se ha atendido el cien por ciento”, afirmó el magistrado en días pasados.Ahora, Gómez Cazarín le aclara que su iniciativa usa información del mismo TEJAV.“Los datos que fueron presentados en esa iniciativa van de su mismo informe, del informe que usted hizo, Señor Magistrado. Le pido que pongan más atención en lo que están haciendo. Pero por eso no queremos más actos de corrupción”, dijo.El Diputado explicó que el TEJAV se dedica a recibir denuncias por cobros de agua o multas de tránsito, por ejemplo, pero recriminó el tiempo que tardan en atender al pueblo.“Resulta que la atención demora dos o tres años; por eso cuando les meten un carro al corralón y se van a estas instancias demoran para entregarles un carro. Hay veces cuando se entrega el carro al propietario y ya es chatarra, ¿por qué? Porque estas personas que están ahí, en vez de ponerse a trabajar y a resolver lo que el pueblo les está pidiendo, les vale. Como tienen buen sueldo, les importa poco”, dijo.Gómez Cazarín aclaró que por ello se quieren personas comprometidas por la población, pues por los rezagos del Tribunal se echan culpas a otros organismos como a la Fiscalía General del Estado.“Los magistrados no saben la cantidad de llamadas que recibimos nosotros los diputados, las legisladoras, para resolverles que ya metieron el carro al corralón y que no se los quieren entregar y les dan vuelta pues porque ellos (los magistrados) no resuelven. Y luego van y le quieren echar la culpa a la Fiscalía, a todo mundo. Ellos se lavan las manos porque es gente que no ha estado trabajando”, criticó.Por ello, advirtió que el Congreso local no va a tapar nada “y vamos a favor del pueblo”.En días pasados, el Diputado morenista propuso al Congreso la extinción del TEJAV y la creación del “Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz”.Al alegar que el Tribunal no ha cumplido con el objetivo de su creación, que es el combate a la corrupción dado que mantiene un rezago de más de 4 mil expedientes, argumentó que es necesario reestructurarlo.En su iniciativa afirma que con la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz “se reforzarán las magistraturas integrantes a fin de dotarlos de servidores especializados, profesionales y comprometidos con el actuar jurisdiccional”.