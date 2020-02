A más de una semana, se mantiene “tomada” primaria de comunidad de Chicontepec

Padres de familia exigen a las autoridades de la SEV asignar un docente para la escuela Primaría “Redención” de la comunidad Sasaltitla, la cual desde una semana está cerrada; hay riesgo de que las protestas se endurezcan.



Desde este lunes se había acordado abrir la escuela de la comunidad, la cual estaba “tomada” por la falta de solución de la demanda de padres de familia que solicitaban un docente para la institución de la comunidad de Sasaltitla



Desde muy temprana hora, padres de familia esperaban al Delegado de la SEV de Tantoyuca, Sergio Hernández, para recibir al nuevo docente que vendría a cubrir la vacante que está vigente desde el anterior año. Como no llegó, la escuela se mantiene cerrada hasta ahora.



“Los maestros y su servidora la Directora, nos presentamos a la institución en espera del reingreso a clases, ya que por más de una semana se mantiene cerrada. Padres de familia que encabezan el movimiento esperaban a que el Delegado cumpliera con lo establecido. Sin embargo, hasta el momento las cosas no hay cambiado y parece que seguiremos con la escuela cerrada por más días”, dijo la catedrática Leticia Ramírez.



Durante el trascurso del día se esperaba el arribo de alguna autoridad de la SEV para dar información sobre la ausencia del delegado y del docente que fue solicitado por parte de los padres de familia, con el fin de no afectar a los más de 80 niños que toman clases desde la comunidad indígena.



Cabe destacar, que en las siguientes horas se ha generado la expectativa de bloquear accesos carreteros, como medida ante la falta de acuerdos que provocó el representante de la Delegación en Tantoyuca; mientras los estudiantes se quedarán sin clases de forma regular.