A nadie se obliga a ir a mi campaña, la “gente llega solita”: Ricardo Ahued

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por la Alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que no es necesario obligar a ningún ciudadano a ser partícipe en sus actos de campañas, pues aseguró que la gente llega por su propia cuenta.



“La campaña de un servidor y no es por presunción, no necesita obligar a nadie, la gente llega solita, han llegado miles de personas”.



El Senador con licencia aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) siguen detenidamente los actos de campaña de todos los candidatos y candidatas y obligar a empleados de la administración municipal y estatal no sería un acto transparente.



“Creo que los trabajadores municipales y de cualquier lugar no están obligados a asistir, al menos que sea un domingo o un día que la ley lo permita. Hemos atendido a más de 30 mil personas cuerpo a cuerpo en las calles, está muy evidenciado en los medios de comunicación. No necesitamos que vayan trabajadores por evitar conflictos".



Apoyándose de carpetas con peticiones de los xalapeños, aseveró que no ha habido ningún candidato que tenga el contacto directo con la población, problema muy grave al existir diversas carencias en todas las colonias.



"Hemos llevado una campaña evidente, pública y no a escondidas. Está grabado y documentado todo. Llevamos muchos días de recibir a personas".



El aspirante por MORENA a la alcaldía se dijo sorprendido de la petición recurrente de laptops que le hacen llegar las personas y, en este caso mencionó, tratará de atender a todos.



"Son aproximadamente mil 700 peticiones de laptops. Antes eran peticiones de útiles escolares, imagínese hoy cómo cambió la situación que gente humilde pide una computadora. Llevamos peticiones de obra pública".



Para finalizar, anunció que cerrará su campaña en paz, con propuestas y decencia, con días faltantes para continuar escuchando a la población.



"Lo estoy haciendo con responsabilidad, con seriedad. Hay mucha diferencia entre el político que quiere servir y servirse y yo vengo a servir porque soy gente comprometida y no sería capaz de permitir actos indebidos en mi administración", concluyó.