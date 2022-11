A partir de enero, “cazarán” a vehículos en Veracruz que no renovaron placas

A partir del 1 de enero de 2023 se desplegarán operativos viales para verificar el cumplimento del canje de placa en unidades vehiculares de Veracruz.A la fecha, unos 170 mil vehículos que no lo han hecho podrían ser retenidos y sus conductores acreedores a sanciones administrativas.Lo anterior fue confirmado por el director general de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Diego David Meléndez Bravo.En entrevista, el funcionario indicó que quienes no cumplan con las placas vigentes además de tener una infracción de tipo administrativo podrían enfrentar el retiro del vehículo a los corralones y las unidades no serán devueltas hasta que el conductor haya pagado la multa, así como la placa nueva, la tarjeta de circulación y el engomado.Aseveró que el Programa Vehicular no tiene objetivos recaudatorios sino dar seguridad a quienes tienen unidades vehiculares.“A partir del primero de enero de 2023 se desplegarán los operativos viales y podrán no solamente causarles una infracción de tipo administrativo sino incluso la retención del vehículo”, subrayó.De manera general, indicó que en el estado de Veracruz 850 mil unidades deben realizar el canje, y aunque la mayoría ya cumplió, hasta ahora unas 170 mil unidades entre automóviles y motocicletas son las que faltan por realizar su canje.De acuerdo con el director de Recaudación, si tú automóvil tiene placas con imágenes de los “Jarochitos”, de El Tajín, con el símbolo de “Veracruz late con fuerza”, así como imágenes de olas o arcoíris, estás obligado a realizar el trámite.Además, de manera voluntaria los dueños de unidades con placas grises pueden acudir a realizar el trámite dado que a partir del 1 de enero de 2023 las placas vigentes serán aquellas de color blanco.El costo del canje de la placa es de mil 200 pesos, aunque el Gobierno del Estado ofrece diversas opciones dependiendo de la situación del dueño de la unidad.Por ejemplo, los tenedores de vehículos que van al corriente con sus obligaciones pero que están obligados al canje pueden recibir un subsidio de 50 por ciento, con lo cual únicamente pagarían 600 pesos.El funcionario recordó que para tener acceso a estos beneficios fiscales es necesario contar con el trámite de verificación vehicular del primer periodo de 2022.Para los contribuyentes que tengan pagos pendientes de recargos, multas o actualizaciones de la tenencia vehicular, se ofrece el subsidio de 50 por ciento en su adeudo, aunque deberán pagar los mil 200 pesos del canje, así como contar con la verificación vehicular del primer periodo de este 2022.En el caso de dueños de vehículos con placas de otra entidad federativa, las pueden ordenar en el estado de Veracruz y solamente tienen que cubrir el pago de los derechos de control vehicular de 2022 y el alta de este año que no representa un costo mayor a 2 mil 200 pesos.Si tienen un adeudo en otra entidad federativa se queda en la otra entidad y para el caso de Veracruz te registras como nuevo.El Director detalló que se mantiene la invitación para aquellos motociclistas que no han emplacado sus unidades.“Por eso es importante que acudan a cualquier oficina de Hacienda del Estado a hacer el canje”.Recordó que hay 72 oficinas de Hacienda del Estado para que puedan acudir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde.“Seguimos con los convenios de colaboración para poder instalarnos en sus estructuras para los módulos de placa”.El funcionario afirmó que hay placas y tarjetas de circulación suficientes para los vehículos y que quienes deseen avanzar en el trámite pueden hacerlo desde la página www.ovh.gob.mx.Dijo que esto evita que tengan que llegar temprano a la oficina porque la plataforma va indicando los pasos y cuando llegan a la cita da acceso, en un tiempo no mayor a 15 minutos reciben sus placas.Adicionalmente, explicó que habrá módulos temporales a partir del lunes en Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz, Poza Rica y Tuxpan.Finalmente, agregó que quienes poseen unidades de procedencia extranjera o de otros estados de la República Mexicana, también tienen beneficios.“Los pueden ordenar en el Estado; sólo tienen que cubrir el pago de los Derechos de Control Vehicular 2022 y el alta de este año, que no representa un costo mayor a 2 mil 200 pesos.“¿Qué pasa con el adeudo que tienes en otra entidad federativa?, bueno se queda en esa entidad y en el caso de Veracruz te registras como nuevo. Es importante acudir a cualquier oficina de Hacienda de Estado para poder hacer este trámite”.