A partir del 3 de enero se aplicará refuerzo a mayores de 60 años en 50 municipios más

A partir del 3 de enero se iniciará con la aplicación del refuerzo de la vacuna a los mayores de 60 años en más de 50 municipios en los que se instalarán módulos polivalentes para administrar tanto esa dosis como las segundas para quienes no se han inoculado en jornadas anteriores, aunque no sean del rango de edad convocado, indicó el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.Agregó que al cierre de enero se espera iniciar con el refuerzo para la población de 50 a 60 años, 40 a 50 y 30 a 40 hasta llegar a los de 15 a 17 años, a los maestros y al personal de salud.Indicó que al momento las actividades no han parado y este lunes se está vacunando en Hueyapan, Cosoleacaque, el 28 se inicia en Acayucan y el 29 en Naranjal.Mencionó que a la par se continúa inmunizando a los menores con comorbilidades, aunque debido a que ellos son citados de manera directa en los hospitales no se hacen las convocatorias públicas.El delegado federal en Veracruz indicó que mientras que en las primeras jornadas había cierta resistencia de parte de algunos ciudadanos, ya que prácticamente llegaban los más valientes, al ver que no pasaba nada se generó confianza en la población para acudir a ser inoculados, con lo que se logró llegar a un 80 por ciento de los ciudadanos vacunados, cuando en un inicio la intención era de 62 por ciento, es decir, se aumentó un 18 por ciento más y eso fue muy bueno.Indicó que esto implicó un gran trabajo por la misma orografía del estado para llegar a la población de más de 20 mil comunidades, lo que se logró con el apoyo del Ejército, la Marina, el IMSS, el ISSSTE, el Gobierno del Estado, los municipios y muchos voluntarios.