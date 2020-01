A pesar de bajas temperaturas, sigue sin nevar en el Pico de Orizaba

A pesar de las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos días en el Valle de Orizaba y zonas aledañas, no se ha registrado ninguna nevada en el Pico de Orizaba, indicó el director del Parque Nacional, Raúl Álvarez Oseguera, quien destacó que este año podría ser más seco que el promedio.



"Ojalá tuviéramos un poco de nieve, de humedad, pero todo lo contrario. Hemos tenido mucho frío y sol. La temporada de incendios está arrancando y no hemos tenido eventos relevantes en Parque Nacional".



Sin embargo lo que sí se ha tenido es un par de incendios en esta área natural protegida al finalizar el 2019, los cuales se originaron en la zona de Puebla.



Estos fueron ocasionados por los pastores que ponen fuego para después meter los ganados. "Por eso hacemos un llamado a los visitantes para recordarles que los incendios se generan por actividad humana, descuido, mal uso de las fogatas, fumadores descuidados que no apagan sus cigarros. Por ello se hace el llamado a los visitantes es que nos ayuden haciendo un uso responsable del fuego para evitarlo cuando estemos en el interior del Parque Nacional".



Añadió que se tienen que hacer los esfuerzos necesarios para proteger todo el trabajo de conservación que se ha venido haciendo y es que dijo que no se puede olvidar que ahí hay 5 millones de arbolitos pequeños que son susceptibles al calor y las llamas.