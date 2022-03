A Poder Judicial le falta dinero, admite titular de Juzgado de Orizaba ante mudanza

La titular del Juzgado Sexto de lo Familiar que este jueves se mudó de Orizaba a Nogales, Miriam Rendón José, explicó a abogados que el cambio de sede obedece a que no hay dinero en el Poder Judicial para pagar la renta de 16 mil pesos, además reconoció que el cambio podría traer perjuicios.“Este cambio obedece a cuestiones económicas, se busca volver a tener el Juzgado o la Ciudad Judicial en Orizaba, pero claro, son gestiones que ustedes saben no son de un día para otro. Ahorita la situación económica no permite al Tribunal y muchas entidades, tener suficiente dinero para erogar en gastos de renta, cuando se tienen edificios que pueden ser utilizados”.Al entrevistarse esta tarde con algunos litigantes que estaban protestando afuera del Juzgado, añadió que entre más pronto se pueda hacer el traslado de los expedientes, se podrá más rápido consultarlos en la nueva sede.En este sentido los abogados reclamaron que se está violentado lo que dice la circular número 06, pues ahí se marca que el traslado se haría el 25 de marzo no este 24 de marzo, a lo que la juez defendió la postura del Poder Judicial, al decir que estos expedientes empaquetados son de los que no tiene movimientos y previamente fueron seleccionados.“Mañana seguiremos atendiendo al público aquí en Orizaba, será a partir del lunes que despachemos en las nuevas instalaciones, y estamos haciendo el traslado para no entorpecer las actividades; no movimos nada nosotros hasta después de las tres de la tarde”.La Juez reconoció que este cambio de sede podría traer también perjuicios, además expresó que se está estudiando la posibilidad de crear otros juzgados o rehabilitar algunos espacios.“Pero no me corresponde a mi decidir, yo les comentaré a los consejeros y a la Presidenta estas inconformidades y con el paso del tiempo vamos a ver los beneficios o los perjuicios de estar allá”.Los abogados reclamaron que llegaran un sinnúmero de elementos de la Policía Estatal, pues aseguraron que no son delincuentes para tal presencia de la Fuerza Pública, con la cual las autoridades del Poder Judicial quisieron amedrentarlos.Pero también cuestionaron que se presumió la presencia de los uniformados de la corporación estatal para hacer el traslado de los expedientes, pero jamás pusieron atención en que la forma en como los subieron al camión del Poder Judicial no fue la idónea, pues los documentos se mojaron con la pertinaz lluvia de la tarde de este 24 de marzo, incluso algunos cayeron en el piso mojado.