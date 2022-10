A SIOP le dieron 2 mil mdp este año y ya no tiene dinero para carreteras: PAN 

El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, exigió al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) aclarar el destino de 2 mil millones de pesosCalificó como “una burla” que el secretario Elio Hernández Gutiérrez justifique que ya no tienen recursos para reparar afectaciones en la red carretera estatal.“Ahora no saben cómo resarcir los daños. Ya admiten que no tienen dinero para enfrentar el problema de los desastres naturales. Entonces, ¿a dónde fueron los más 2 mil millones de pesos que le asignaron en este año en este rubro?“Es mentira que sólo se hayan asignado mil 200 millones de pesos, como dice el Secretario, pues los reportes del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz ‘tienen otros datos’”, sostuvo el líder del blanquiazul en Veracruz.Salomón Molina dijo que urge un programa para rehabilitar las vías de comunicación estatales, pues las malas condiciones provocan accidentes y pérdidas millonarias.