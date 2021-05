A su llegada al IMSS, Magdalena Chiquito asegura que mantendrá política de cero corrupción

Con una instrucción de no corrupción e integridad absoluta se mantendrá la coordinación en el IMSS Veracruz Sur, señaló la nueva titular, María Magdalena Chiquito Rivera.



Indicó que tras su llegada a la institución mantendrá la política de cero corrupción para sancionar cualquier conducta irregular.



Mencionó que a escasos dos días de haber asumido el cargo se encuentra haciendo un diagnóstico situacional.



Comentó que hasta ahora ha visto que en la institución se tienen las necesidades normales derivadas de la pandemia y se trabaja para atenderlas.



Destacó que el objetivo del trabajo es garantizar la salud de los derechohabientes y para ello se coordinarán con todas las clínicas que hay y con todos los sectores gubernamentales para hacer una labor de equipo y suma de esfuerzos por el bien del estado y del país.



Respecto a la demanda del personal de salud para ser vacunados, comentó que no sólo a ellos hay que inocularlos, sino a toda la población, pero mientras esto pasa, destacó, hay que mantener los cuidados, pues el COVID 19 es un virus mortal.



Mencionó que es preocupante ver que muchas personas en la calle ya no usan cubrebocas o no se lavan las manos continuamente o no mantienen la sana distancia.



Aún vacunándose, subrayó, la gente se debe seguir cuidando, pues la vacuna no evita los contagios, sólo evita que la patología sea muy grave.