A todos nos conviene Ejército en calles, “no se rasguen vestiduras”: AMLO

Al manifestar que “a todos nos conviene”, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores de oposición y dejar a un lado “la politiquería” y respaldar la iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados para que el Ejército siga en las calles hasta 2028.En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la presencia de militares en las calles puede estar sometida a evaluaciones periódicas, pero que sigan con el apoyo en esta tarea sin violar la Constitución, como afirmó ocurría en el pasado.“Sí yo estoy a favor de que cuando menos se amplié el plazo, aunque se estén haciendo evaluaciones periódicas, pero sí es importante que se amplié el plazo porque en marzo del 2024, termina el plazo y ya no podría ayudar en tareas de seguridad ni el Ejército ni la Marina, entonces tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones y hacerlo como no se hacia antes, de manera legal, sin violar la Constitución.“Sí sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudado en labores de seguridad. A todos nos conviene, no puede ser que la politiquería, porque les caiga mal el Presidente, que no vean con buenos ojos al presidente porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país y ellos mismos se están quitando las mascaras porque eran unos simuladores y lo peor, unos corruptos, racistas que actuaban de manera prepotente”, dijo.Opositores se "rasgan las vestiduras": AMLOEn Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que ahora sus opositores “se rasgan las vestiduras” con que el Ejército apoye en tareas de seguridad pública, pero señaló que olvidan que se usó a las Fuerzas Armadas y declarar la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón sin consultar al Ejército y sin tomar en cuenta la Constitución.“Ahora que se rasgan las vestiduras, se les olvida que se utilizaba al Ejército para tareas de seguridad pública, incluso se usó al Ejército para declara la guerra sin consultar al Congreso, sin tomar en cuenta la Constitución. Es que de veras los conservadores y sus militantes son muy hipócritas, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, todo eso se les olvidó”, dijo.Este lunes, EL UNIVERSAL informa que con el compromiso de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados al secretario de la Defensa Nacional, andoval, de que apoyarían la iniciativa de su correligionaria Yolanda de la Torre para que el Ejército siga en las calles hasta 2028 se alcanzan los votos necesarios.