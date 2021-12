A tres años de AMLO, hay rezagos en pobreza e inseguridad: Cuauhtémoc Cárdenas

“Estoy viendo al país con muchos rezagos todavía y sin propuestas sobre cómo superar estos problemas de pobreza, empleo, seguridad, escaso crecimiento económico, deterioros ambientales, todas las cuestiones que tienen que ver con género, etcétera. No veo iniciativas de quienes tendrían que presentar iniciativas, como son, entre otros, los partidos políticos que buscan gobernar al país”, dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al hacer un balance sobre los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.Cárdenas participó en el diálogo “Igualdad frente a libertad, libertad frente a igualdad: ¿es posible resolver la tensión perenne”, que se llevó a cabo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en el que también participó el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero y la periodista Carmen Aristegui.Aristegui preguntó al ingeniero sobre el balance que hace a tres años de gobierno de López Obrador, a lo que respondió: “Los resultados de un gobierno se miden por los logros, sin duda alguna. Tengo la impresión de que en el aspecto económico no hemos logrado revertir esta tendencia que traíamos de hace cuatro décadas. Tenemos un crecimiento económico muy bajo. No sé cómo vayamos a llegar este año pero seguramente todavía estaremos por debajo de los objetivos que habíamos alcanzado en años anteriores”.El rezago económico no fue el único problema que consideró Cárdenas, pues dijo, también están otros temas como la violencia, la inseguridad, el desempleo; así como los sistemas mexicanos de salud y educación.“Si vemos, la violencia está presente en todo el país. La inseguridad de la gente de las familias está presente en todo el país. Tenemos un alto índice de desempleo, no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido en estos años de pandemia. Tenemos un sistema educativo con muy fuertes deficiencias, para no hablar del sistema de salud. Esto es lo que tenemos a tres años, más allá de esfuerzos que habría que reconocer como elevar el salario mínimo, como el estar buscando subsidiar carencias de distintos sectores de la población. Una política fuertemente cuestionada. Por parte del gobierno se está haciendo un esfuerzo importante en este sentido. Lamento que no tengamos una política de acercamiento con América Latina que pudiera representar un principio, un intento, de avanzar en lo que pudiera ser la integración de las naciones latinoamericanas, al menos como iniciativa o propuesta del Gobierno de México”.Para resarcir todos esos problemas, indicó, son necesarias propuestas, las cuales deben ser producidas por las diferentes entidades políticas: “Creo que nos faltan propuestas de las entidades políticas. Digo entidades políticas empezando por el gobierno, con propuestas que nos digan cómo recuperar el crecimiento de la economía, cómo llevar a cabo una reforma fiscal que ha sido una demanda prácticamente de sectores que podríamos considerar de izquierda o de derecha”.Esa falta de propuestas, dijo Cárdenas, es preocupante y aún más que no las generen los partidos políticos. “Tenemos una vida política centrada en la confrontación. La oposición es todo contra el presidente y por parte del partido del gobierno es todo contra la oposición sin buscar el diálogo. No se está buscando conocer los puntos de vista de quienes están enfrentados por distintas razones, distintas propuestas políticas, distintos intereses políticos. No tenemos propuestas ni intenciones de acercamiento para buscar cómo resolver los problemas”.En los casos en los que haya diferencias, incluidos las del terreno político, aseveró, “corresponde al más fuerte tomar la iniciativa para buscar ese acercamiento”.Carmen Aristegui señaló que si bien se cumplieron los tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, faltan otros tres, en un contexto donde hay varios puntos de tensión por la situación presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE) y quien deberá hacer la consulta sobre la Revocación de Mandato.Aunado a ello, dijo la periodista, los siguientes tres años “van a estar marcados por más polarización”, porque también estarán en discusión la Reforma Eléctrica y lo relacionado con la Guardia Nacional y el Ejército.Fue entonces que Cuauhtémoc Cárdenas insistió en la importancia de las propuestas y que quienes presenten esas iniciativas estén abiertos al diálogo. Además, dijo que aquellos personajes que pretenden ocupar algún cargo deben ser transparentes e informar cuáles son sus intenciones, para que si logran obtener el puesto, se les pueda cuestionar sobre sus logros alcanzados.“Si se están adelantando los tiempos electorales, es tiempo de que también aquellos que estén interesados nos dijeran para qué quieren llegar a un cambio determinado, que no será para cobrar un gran sueldo porque lo han bajado bastante, según hemos visto. Faltan propuestas, es necesario actuar con toda la franqueza”, dijo el político.Cárdenas también reflexionó sobre la situación de la democracia en el país e indicó la importancia de la paz para poder “efectivamente garantizar el ejercicio de las libertades y la expansión”“En este momento no pensaría en la paz como la necesidad de terminar con una guerra internacional. Me parece que hay que terminar con todas las guerras internacionales, hacer todo lo que corresponda en cada país, a los gobiernos evidentemente, para buscar, en todo caso, conciliaciones. Tenemos por distintas partes del mundo enfrentamientos armados. Es muy importante lograr paz interna”.“No tenemos paz interna actualmente en el país. Sabemos bien la presencia de delincuencia organizada y que en las últimas décadas se han puesto en práctica distintas medidas, estrategias pero al final de cuentas no tenemos resultados satisfactorios en cuanto a ganar la paz interna. Creo que lo que ha faltado en este terreno es la decisión política de alcanzar la paz y ponerse metas pero necesariamente involucrar a la sociedad. Lograr la paz y erradicar la delincuencia no sólo es una cuestión del Estado, orden policial o fuerzas armadas, sino que ha faltado involucrar a la sociedad. Saber qué se quiere hacer, qué corresponde a cada organismo del Estado para ir ganando la paz”, dijo Cárdenas.Agregó que es necesario exigir al Estado que instrumente políticas que permitan ir desplazando a la violencia y “estos cánceres que tenemos por todo el país” mediante la presencia del Estado, a través de proyectos productivos, obras públicas, escuelas, hospitales, programas culturales, “es como el Estado va a erradicar a los delincuentes de los territorios que sabemos bien que hoy controla la delincuencia organizada y que hasta este momento las distintas estrategias o medidas que se han tomado, no han tenido el éxito deseado”.