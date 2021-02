A tres años de iniciar labores, Telesecundaria de la Capital carece de clave escolar

Padres de familia de la Escuela Telesecundaria Anexa a la Escuela Normal Superior Veracruzana (ENSV) “Doctor Manuel Suárez Trujillo, de esta Capital, se manifestaron en el acceso principal de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir a su titular, Zenyazen Roberto Escobar García, el otorgamiento de la clave del plantel educativo, con la que a tres años de estar operando no cuenta.



Francisco Díaz Lozada, presidente de la Sociedad de Padres de Familia de dicho plantel, dijo que hay preocupación de los padres de familia debido a que en el presente año saldrá la primera generación de alumnos de este centro educativo y al no contar con la clave, no podrán continuar sus estudios de nivel medio superior.



Los inconformes dieron a conocer que desde el 2018 sus hijos fueron inscritos a esta telesecundaria y las autoridades educativas de ese entonces se comprometieron a gestionar la clave de este instituto educativo pero no lo hicieron y ahora estamos solicitando a esta autoridad que otorgue esta clave.



Insistieron que en un par de meses sus hijos ingresarán al Telebachillerato o a otra institución de educación media superior y al no contar con un registro oficial de parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), “en verdad estamos angustiados por nuestros hijos, quienes no podrán continuar sus estudios al no estar validados con la clave respectiva”.



Los manifestantes durante su protesta portaban en sus manos cartulinas con varias consignas referentes a su petición; fueron atendidos por personal de la subsecretaría del ramo y canalizadas a la subdirección de Escuelas Telesecundarias de la SEV para la solución del problema.