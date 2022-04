A un mes de la desaparición de Anabel en Coatza, familia pide apoyo para encontrarla

Este jueves se cumplió un mes de la desaparición de Anabel de Jesús Rodríguez Cuenca, quien fue vista por última vez el pasado 28 de marzo y hasta ahora no se sabe nada de su paradero.Su familia pide con desesperación a la sociedad que avise si la ha visto, hasta el momento ellos mismos desconocen motivos por los cuales no ha regresado.Cecilia Rodríguez, hermana de Anabel, aseguró que todo este tiempo de búsqueda ha sido de total angustia ante la incertidumbre de no saber si le pasó algo malo a su consanguínea."Es una muerte en vida, es una impotencia, sí es un duelo vivo pero da fortaleza que la gente te diga sí la vas a encontrar", aseguró.Con lágrimas en los ojos, narró que fue el pasado 28 marzo del año en curso la última vez que se vieron cuando la dejó en una esquina cerca de su casa."Ella vestía pantalón de mezclilla azul y blusa negra con flores, se quedó por DHL, ella decidió quedarse ahí y ya no volvimos a saber de ella desde ese día", declaró.Anabel es una mujer de 37 años, quien hasta diciembre del 2021 trabajaba como asistente de médico en el IMSS, es profesionista, domina dos idiomas, inglés y francés, es la menor de los hermanos.Fue hasta este 26 abril cuando la Comisión Estatal de Búsqueda llegó a Coatzacoalcos para recorrer los sitios que solía frecuentar Anabel, sin tener mayor información sobre su paradero."Hicimos un recorrido de los lugares que ella asistía, caminamos, pegamos boletines, ellos entrevistaban a las personas, la comisión muy atenta y trabajando", expresó.Recorrer las calles de Coatzacoalcos, los lugares de difícil acceso no han sido impedimento para la familia de "Anabel", quienes piden el apoyo de la población de la zona sur de Veracruz para encontrarla sana y salva, sin embargo, existe miedo ante la violencia que sufren muchas mujeres."Hay personas buenas pero también no tan buenas, te da miedo dónde está, si esta con alguien todo te pasa por la mente", finalizó.