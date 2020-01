A una cuadra de módulo de SSP perpetran otro “cortinazo” en Coatzacoalcos

Una tienda de abarrotes fue visitada por amantes de lo ajeno la madrugada de este miércoles.



Se trata del sitio denominado "Charcutería Mayos" ubicado en Revolución casi esquina con Melchor Ocampo, en la colonia María de la Piedad.



Los hechos fueron descubiertos alrededor de las cinco de la madrugada por vecinos, que dieron aviso a los empleados.



“Estaba alzada la parte de delante de la cortina, así como están todos los negocios, igualitos.



“Que las autoridades vean esto, yo digo que son cosas que estamos viendo a la luz del día. Son chamacos porque realmente yo creo que si era para llevarse cosas se hubieran llevado todo; no sé con qué fin (lo hacen). Nosotros nos ganamos la vida, es mi trabajo, yo no soy la dueña, pero de aquí me sostengo”, expresó una trabajadora del local.



El atraco ocurrió a una cuadra de un módulo de vigilancia de Seguridad Pública, sobre la avenida Independencia y a tres cuadras de la base de la Policía Estatal, en las calles Lerdo de Tejada y Pedro Moreno.



Con estos hechos suman cinco los “cortinazos” registrados en el año, 20 en Coatzacoalcos durante los últimos meses y un caso más en Minatitlán, es decir, 21 robos con violencia en la impunidad.