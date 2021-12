A una semana de su rescate, aún no entregan el cuerpo de Estrella Peredo a familiares

Los restos de la joven Estrella de Guadalupe Peredo Pale, quien fue hallada sin vida, siguen sin ser entregados a sus familiares.Por ello solicitaron públicamente a la Fiscal Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Diana Thalía Gómez, que se coordine con la Dirección de Servicios Periciales y no se siga prolongando la entrega del cuerpo.Lamentaron que los empleados de Servicios Periciales podrían irse de vacaciones y este asunto podría posponerse a los primeros días de enero de 2022.Explicaron que a una semana de haber recuperado el cuerpo de Estrella de Guadalupe del fondo del fondo del arroyo de la barranca Matlacobatl, en la limítrofe del municipio de Xico y Teocelo, no han podido darle cristiana sepultura.Detalló que la Fiscalía de Atención a Personas Desaparecidas debió entregar un oficio a la Fiscalía regional de Coatepec y a la Dirección de Servicios Periciales desde el martes, para que entregaran el cuerpo, pero no lo ha hecho Diana Thalía Gómez.“Pedimos a la Fiscal de Desaparecidos que entregue el oficio, si no lo hace hoy, no nos van a dar Estrella, ellos se van de vacaciones y mientras ellos están con sus familias, nosotros estamos esperando tener a nuestra querida Estrella, prácticamente les rogamos que por favor nos la den”.Estrella de Guadalupe desapareció el 02 de diciembre, y fue vista por última vez esa madrugada en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad de la cascada de Texolo, desde entonces su familia la buscó todos los días con el apoyo de cuerpos de emergencia, hallándola el 17 de diciembre.