A UV le toca aumento presupuestal pero Gobierno interpreta diferente la Ley: Rector

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, reconoció que entraron en polémica con el Gobierno del Estado debido a “una diferencia de interpretación” con el dinero que corresponde a la institución para 2023, pues el Gobierno no está otorgando el incremento de Ley que correspondería.En rueda de prensa en la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información (USBI) de Ixtaczoquitlán, Aguilar Sánchez comentó que aunque este asunto puede mediarse, la Universidad no puede recibir menos de lo que obtuvo de presupuesto este año.Y es que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz contempla otorgar 5 mil 844.4 millones de pesos a la UV para 2023. Serían así 40 millones de pesos menos que este 2022, cuando la casa de estudios ejerció 5 mil 884 millones.Esto, a pesar de que la Constitución establece que el presupuesto de la Universidad en ningún caso puede ser menor “al ejercicio inmediato anterior”.Al respecto, Martín Aguilar recordó además que desde 2017 se expidió un acuerdo el cual planteaba que los recursos para la Universidad Veracruzana iban a ir aumentando gradualmente hasta llegar “al 4 por ciento del total del presupuesto general del Estado”, como hoy dice la Ley.No obstante, explicó el tema no ha quedado claro pues el Gobierno interpreta de diferente forma de dónde se sacaría ese porcentaje.“Lo que sí es que no hay el incremento general del 4% como nosotros lo estamos pensando”.De acuerdo al Rector, este choque “tiene que ver con una diferencia de interpretación: ellos plantean que el 4 por ciento tiene que ser un 4% de libre disposición y no del Presupuesto General del Estado”.Martín Aguilar explicó que para calcular el monto, al Presupuesto General se le restan tres rubros “para que no sea un monto exagerado”.“Y se saca, por ejemplo, el rubro de municipios, se saca el rubro de convenios federales y otros rubros más, de tal manera que a partir de esos que se disminuya en el presupuesto se plantea lo que nos correspondería para 2023."Lo que nos sacan con este presupuesto es el presupuesto normal que veníamos recibiendo del año pasado y el incremento para el 2023 del 4% pues no está programado en el presupuesto estatal”, dijo.En este sentido, reiteró que el Gobierno del Estado tiene otra percepción para determinar estos recursos.“Estamos en esa polémica que va por dos lados: nosotros pensamos que la interpretación del 4% es sobre el presupuesto global y ellos piensan que la interpretación del 4% es sobre el recurso de libre disposición que son la entradas que pueda tener por su parte el Gobierno estatal y eso implicaría un menor presupuesto pero digamos hay como una diferenciación en esa parte”.Sobre el recorte de 40 millones de pesos que recibirían el próximo año, Martín Aguilar afirmó que esto podría ser un error o cuestión de percepción.“Ahí hay una cuestión que necesitamos afinar bien porque cuando se habla en general del presupuesto, la disminución pega sobre todo en la parte del Gobierno federal, pero no está claro porque el Gobierno federal, cuando nos manda el punto, nos manda 3 mil 9 y en el Gobierno estatal aparece lo federal disminuido”, dijo.En entrevista, el Rector reconoció que el actual Gobierno de Cuitláhuac García sí pagó el adeudo de más de 3 mil millones de pesos que pasadas administraciones le dejaron a la UV con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Sin embargo, Martín Aguilar también exhibió que el Gobierno no ha aumentado el presupuesto de la Universidad como corresponde.“Después del pago del SAT, como se venía manejando el presupuesto, no tengo la cifra exacta pero nos daban cada año un millón de pesos más y si hubiera sido gradual (el aumento del presupuesto) en relación a este 4% tendrían que ser más millones cada año”.“Pero nosotros lo entendíamos porque el problema era que había hecho un gran esfuerzo el Gobierno estatal para pagar la deuda que teníamos con el SAT”.Ante la actual situación, el Rector destacó que pese a las distintas interpretaciones, este choque por el presupuesto puede mediarse de acuerdo a las circunstancias que se tienen en el Estado.—Mediarse, pero no recibir menos del presupuesto que recibieron este año, ¿no?—No, no, exacto; no recibir menos del presupuesto (de 2022).Señaló que por ahora la UV pide al Congreso del Estado —donde se discutirá el presupuesto del próximo año— que se cumpla con lo que dice la Ley.“El (Gobernador) manifestó su disposición para, si hubiera alguna necesidad posterior para la Universidad, apoyarnos. Pero digamos en relación a este posicionamiento pues no está la respuesta en términos de lo que implica el incremento y la interpretación del 4% del presupuesto global”.Por último, el Rector detalló que ya tienen un proyecto para el próximo año, contemplando usar el dinero en el crecimiento de la infraestructura universitaria y ampliar la matrícula.