A UV ya la hemos apoyado, presupuesto cumple Ley, insiste Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró que el recorte en el presupuesto a la Universidad Veracruzana (UV), es tan constitucional, que de otra forma no habría llegado al Congreso.El mandatario se lanzó contra el rector Martín Aguilar Sánchez, quien reclama que para cumplir con el supuesto constitucional de otorgar el 4 por ciento del presupuesto total del estado a la máxima casa de estudios, hacen falta 40 millones de pesos en la intención del monto para el próximo año.Al respecto, García Jiménez dijo que su gobierno le ha dado 3 mil 325 millones extras a la UV y recordó que el presupuesto de la universidad tiene dos fondos, el estatal y el federal; de ahí que insistió que estén cumpliendo e incluso “dimos más, dimos 3 mil 325 millones de pesos”.Dijo que la UV es la institución a la que se le ha dado más dinero para el pago de deuda, tan así que es “histórico e inédito” el apoyo que se ha dado, pues afirmó que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares “no pagó nada”.Aseveró que la Universidad tiene finanzas sanas gracias a su gobierno, insistiendo que se ha dado más dinero que a ningún otro ente público.El mandatario dijo que en el segundo semestre del próximo año se reunirá con el rector para establecer algunos acuerdos financieros que pudieran surgir de los ahorros de su gobierno durante el primer semestre “así como lo apoyamos cuando él recién entró que le aportamos más de 80 millones de pesos”.“Entonces cuando dice que le faltan 40 millones de pesos, o sea por favor, le dimos 3 mil 325 millones de pesos y no solo eso, a finales del año anterior le dimos 80 millones de pesos. Nosotros sí tenemos voluntad”.Insistió que los proyectos de la UV serán apoyados por su gobierno y señaló que es legítimo el reclamo del rector, sin embargo, reiteró que no todos saben que la administración actual ya cedió una multimillonaria cantidad de apoyo.Cabe recordar que recientemente, el rector de la Universidad señaló que a la UV no le aplica la reforma de 2020 en la que se dicta que, para otorgar dinero a los organismos autónomos, se debe tomar en cuenta únicamente el recurso de libre disposición.La medida, enviada por el propio gobernador y avalada por el Congreso, no le aplica a la UV, de acuerdo con el rector, que reclamó que se deben tomar en cuenta todos los recursos del presupuesto total anual.Ello máxime que la misma reforma deja a salvo el caso de la UV, que señala que no se le puede asignar una cantidad menor que el 4 por ciento del presupuesto total del estado y en todo caso, siempre aumentará año con año.El presupuesto para 2023 plantea que la UV reciba 5 mil 844.4 millones, es decir, 40 millones menos que este 2022.