A Veracruz vengo a enderezar entuertos para concluir autopista, advierte AMLO

A dos semanas de la jornada electoral y al asegurar que “está respetando la veda electoral”, este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una gira de trabajo privada por el norte de Veracruz, pues justificó que los gobernantes deben de recorrer el país y recoger los sentimientos de la gente.



"Respetando la veda electoral, seguimos trabajando en la supervisión de obras. Los buenos presidentes de México, Juárez, Madero y Cárdenas, nos dejaron como lección que los gobernantes debemos recorrer el país y recoger los sentimientos de la gente", escribió en su cuenta de Twitter.



“Vengo a enderezar entuertos”



En la red social difundió un video, en donde informó que se encontraba en Casitas, municipio de San Rafael, en la Costa Esmeralda, para supervisar los trabajos de construcción de una autopista de Veracruz a Tampico, Tamaulipas, obra de la que sólo faltan 2 kilómetros por concluir debido a la negativa de pobladores que consideran que esta obra provocará inundaciones.



“Acabamos de ir a la supervisión de una carretera, una autopista que está interrumpida, faltan dos kilómetros, aquí en San Rafael, y por esos dos kilómetros no podemos transitar desde Veracruz a Tampico.



“Ya está terminada la mayor parte del tramo de la autopista, y en los dos kilómetros hay un conflicto y ahora sí como diría Cervantes en El Quijote: "Vengo a enderezar entuertos”, a hablar con la gente, porque no quieren que pase la autopista. Argumentan que se van a inundar. Ya vamos a resolver las obras que faltan, se van a construir las obras que hacen falta, hidráulicas, y nos vamos entender”.



Aseguró que acordó con los pobladores inconformes a que regresará con ellos y con esto se podrá liberar el tramo que falta y “por primera vez, el norte de Veracruz va tener una vía rápida. Siempre ha padecido mucho por las malas carreteras en el norte de Veracruz”.



Acompañado por Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, y con música de arpa al fondo, el presidente López Obrador informó que se encontraba en un restaurante en la Costa Esmeralda, en Casita, donde pidió un “arroz a la tumbada”.



Detalló que pernoctará en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para mañana supervisar otro camino ubicado en La Huasteca Potosina para posteriormente regresar a la Ciudad de México.



“Aquí estoy en “La Cabañita”, en Casitas. Es la hora de comer, pedí un “arroz a la tumbada”. Me acompaña el gobernador Cuitláhuac. Nosotros somos servidores públicos y todavía no terminamos la jornada.



“Vamos a quedarnos a dormir en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Vamos a revisar otro camino también en La Huasteca Potosina, y hasta mañana regresamos a la Ciudad de México”, aseveró.