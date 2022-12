A Yesenia, niña de apenas 13 años, la mataron a puñaladas; claman justicia

A puñaladas es como la joven Yesenia Lilian habría sido asesinada, según las primeras indagatorias.Ante esta situación, Lilia García, abuela de la niña de 13 años que fue hallada muerta en un lote baldío de la colonia Santa Isabel II de Coatzacoalcos, pide a las autoridades justicia ante lo sucedido.Yesenia salió de su casa este sábado cerca de las 20:30 horas a comprar Sabritas pues las primera que adquirió en la tienda no le gustaron, sin embargo, nunca regresó y fue que sus familiares dieron aviso a las autoridades para dar con su paradero.A las 07:00 horas de este domingo es que gracias a la geolocalización de su celular se encontró su cuerpo inerte en un lote baldío. La abuela pide también que investiguen a una mujer de nombre Sara, quien desde hace un tiempo era madrastra de Yesenia."Esa mujer se llama Sara, que investiguen a la madrastra, Luis Enrique Martínez Torres, es su papá, yo soy su abuela materna. Mi hija murió de cáncer hace dos años y esa mujer se vino a meter a la casa. Yesenia estaba en la cama y dijo que iría por otras Sabritas porque las primeras no le habían gustado, pero nunca regresó. Anduvimos buscando toda la noche. Era buena niña, me la iba a llevar a Playa del Carmen a un evento de la iglesia.“Que se investigue a fondo, era buena, humilde, que las autoridades hagan verdaderamente justicia. Mi niña era lo único que me quedaba de mi hija", relató la dama.