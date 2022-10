Abandona Veracruz lista de las 10 entidades más inseguras del país, señala Gobernador

El estado de Veracruz dejó de formar parte de las diez entidades del país más inseguras, donde el primer lugar ahora lo encabeza Guanajuato, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien lamentó que algunos medios radiofónicos han intentado desestimar los logros de la administración estatal que encabeza y que emana de la Cuarta Transformación.En un mensaje que dirigió la tarde de este martes desde Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, el Mandatario acusó que se trata de medios “aplaudidores” de pasadas administraciones, donde se solapaba la delincuencia y sumió a Veracruz en la inseguridad con la que se recibió en el presente gobierno.“Nosotros en Veracruz, con la Cuarta Transformación, estamos haciendo nuestro trabajo; y reitero, mejoramos en seguridad, ya estamos fuera de los primeros lugares de inseguridad en que nos dejaron. Y vamos a seguir colaborando con las instancias de procuración de justicia (FGE) para detener y dar con los responsables en cada caso; la FGE está procurando justicia, el Poder Judicial del Estado está haciendo su labor cada vez con mayor compromiso con la sociedad; y si al Poder Judicial federal le interesa hacer bien su parte, los delincuentes no se saldrán con la suya”, señaló.Recordó que no hacen alusión a la situación de inseguridad de otros estados del país que son gobernados por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, donde por el contrario se busca “desvirtuar” los avances que en la disminución de homicidios y otros delitos de alto impacto se han logrado en Veracruz en los últimos meses del presente año.“En los últimos días se han lanzado a desvirtuar los logros de este gobierno en materia de seguridad. Por ejemplo, haciéndose eco de algunos medios de radio, sobretodo, para querer dar otra idea falsa; hablan de violencia y homicidios y omiten el contexto e ignoran el dato fundamental de la disminución radical de este delito en lo que va del año, no hacen referencia de la reducción de este delito en los dos últimos meses y ni siquiera comparan el nivel de homicidios de estados con mucha menor población, pero que son gobernados por el PAN, el PRI y MC, como Guanajuato, Estado de México o Jalisco”, señaló.En ese tenor García Jiménez, dejó en claro que Veracruz pasó de estar en los primeros lugares de inseguridad como lo dejaron pasados gobiernos, al lugar número 13 con respecto al resto del país, aún en comparación con entidades con una menor densidad poblacional.“En la evaluación de nuestras acciones, la realidad en lo general es contundente: con los mismos datos con que se nos evalúa a todos los gobiernos estatales, a Veracruz se le ubica ya fuera de los primeros diez lugares en homicidio doloso; no obstante tenemos mayor población, en lo que va del año estamos en el lugar 13 y nos superan en homicidios el primer lugar que es Guanajuato gobernado por el PAN, el Estado de México gobernador por el PRI, Jalisco gobernado por MC y Chihuahua gobernado por el PAN que tiene mucha menor población que nosotros. Insisto, lo decimos para desenmascarar la hipocresía de los voceros de esos partidos que guardan silencio cómplice sobre los estados que gobiernan”, apuntó.Finalmente, reiteró que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Veracruz el Estado hace lo que corresponde, para bajar los índices de violencia, para dar mayor certeza a la población en materia de seguridad, donde en los últimos dos meses se bajó en un 17 por ciento el homicidio doloso, donde solo en septiembre pasado y en comparación con el mismo mes de 2021 la disminución fue del 24 por ciento.“Vuelvo a reiterar, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de manera coordinada y estos son los resultados en los últimos meses: de enero a agosto de este año, bajamos -17% en homicidio doloso y en septiembre, incluso si tomamos todos los eventos donde se privó de la vida a una persona, bajamos -24% con respecto a los mismos meses del año pasado. Comprobable con los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, finalizó.